Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta önceki gece polis tarafından yapılan eş zamanlı denetimlerde, kontrol edilen 6 bin 106 sürücüden 943 sürücü rapor edildi. Kontrollerde 43 araç trafikten men edilirken, 3 kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre; Lefkoşa’da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, toplam bin 987 araç sürücüsü kontrol edildi. 136’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli, biri alkollü içki tesiri altında, 65’i emniyet kemeri takmadan, 24’ü seyrüsefer ruhsatsız, 7’si muayenesiz ve biri sigortasız araç kullanmaktan ceza aldı. Sürücülerin 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, biri koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 154’ü diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 393 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 25 araç ise trafikten men edildi.

Gazimağusa’da bin 71 araç sürücüsü kontrol edildi

Gazimağusa’da trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda ise, toplam bin 71 araç sürücüsü kontrol edildi. 106’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli, 2’si alkollü içki tesiri altında, 25’i seyrüsefer ruhsatsız, 6’sı muayenesiz ve 4’ü sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9’u sürüş esnasında ehliyet taşımama, 6’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak, biri trafik ışıklarına uymamak, biri kamu taşıma işletme izinsiz (T) araç kullanmak ve 117’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 279 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 2 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de 16 aracın trafiğe çıkışı yasaklandı

Girne’deki trafik denetimlerinde 2 bin 589 araç sürücüsü kontrol edildi.

Sürücülerden 68’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 2’si alkollü içki tesiri altında, biri sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 7’si emniyet kemeri takmadan ve 8’i sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi. Sürücülerin biri koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmaktan ceza alırken, 131’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 218 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 16 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.

Güzelyurt’ta bir araçta 3 bıçak, uyuşturucu ve hap bulundu

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Bir araçta 2 gram ağırlığında kokain, satışı yeşil reçeteye tabi toplam 139 hap ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 9 bin 580 TL nakit para, ayrıca 3 bıçağı da kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise, toplam 456 araç sürücüsü kontrol edildi. 27’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, biri sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 25’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 53 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.