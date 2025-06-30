Kameralar ele verdi

Girne’de bir iş yerinden 26 bin 400 TL değerinde 2 adet bisiklet, hava pompası ve cep telefonu çalındı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında her ikisi de 19 yaşında olan şüpheliler yakalandı.

Haklarında soruşturma başlatılan Riyal Cumali ve İsmail Gevhan dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı bir gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis; zanlıların 28 Haziran 2025 tarihinde saat 08.15 raddelerinde Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir işletmenin kilitsiz durumdaki giriş kapısından içeri girdiklerini söyledi. Polis; zanlılar Riyal Cumali ve İsmail Gevhan’ın işletme içerisinde bulunan 26 bin 400 TL değerinde 2 adet bisikleti; 5 bin TL değerinde Samsung Galaxy A06 marka cep telefonunu, 800 TL değerindeki hava pompasını çaldıklarını belirtti. Polis memuru; iş yerinden yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, güvenlik kameralarının incelemeye alındığını kaydetti. Polis; zanlıların tespit edilerek önceki gün tutuklandığını, itiraf içerikli ifade verdiklerini belirtti. Polis; çalınan 2 adet bisiklet, telefon ve hava pompasının zanlıların tasarrufunda bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis; soruşturmanın devam ettiğini alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi uygun bularak onayladı.

