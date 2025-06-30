Bir ayda üçüncü vaka

Ergün YAHAT

Yeniboğaziçi bölgesinde önceki gece meydana gelen hırsızlık olayı, vatandaşları tedirgin etti. Hüseyin Depreli’ye ait eve, oturma odasındaki pencere tornavida ile zorlanarak girildi. Hırsız ya da hırsızlar yaklaşık 300 bin TL nakit para ile birlikte değerli altınları alarak kayıplara karıştı. Bölge sakinleri son bir ay içinde art arda üçüncü kez ev açıldığını belirterek, yaşananlardan dolayı endişeli olduklarını ifade etti.

Polis Basın Subaylığından edinilen bilgilere göre olay, önceki gece saat 21.00 sıralarında ev sahiplerinin bir düğün için evden ayrılmasıyla gerçekleşti. Ev sahibi iş insanı Hüseyin Depreli, saat 23.30 civarında eve döndüğünde dolap ve komodin çekmecelerinin talan edildiğini, evin adeta savaş alanına döndüğünü gördü. Depreli durumu polise bildirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Depreli; son dönemde ev açma olaylarının artış gösterdiğine dikkat çekerek, vatandaşların nakit para ve ziynet eşyalarını daha güvenli yerlerde saklamaları gerektiğini vurguladı. Bölge sakinleri ise aynı bölgede son bir ay içinde art arda üçüncü kez ev açıldığını belirterek, yaşananlardan dolayı endişeli olduklarını ifade etti.

