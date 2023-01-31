Şişede durduğu gibi durmuyor

Kuzey Kıbrıs’ta geceden sabaha kadar 5 ayrı trafik kazası meydana geldi, 3 sürücü alkollü çıktı. Kazaların 2’si Girne’de, bir Pamuklu’da, bir diğeri Lefkoşa’da ve Gazimağusa-Karpaz anayolunda gerçekleşti.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 08.00 sıralarında, Pamuklu’da, Arzu Bayram (K-43) yönetimindeki UF 746 plakalı salon araç ile Yörükler Sokak üzerinde kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kenarında yaya olarak bulunan Rahime Avşar’a (K-59) çarptı. Kaza sonucu yaralanan Rahime Avşar, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde sol ayağında kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.

Çelik bariyerlere çarptı

Öte yandan, 13.55 sıralarında, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Neşe Durmaz (K-41), yönetimindeki LY 511 plakalı araç ile Girne istikametinden gelip kuzey çevre yoluna dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpıp savrularak, tekrardan yolun sağındaki bariyerlere çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

İçti, kaza yaptı

Gazimağusa-Karpaz anayolunda, Boğaz Otel civarında önceki gece meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu tespit edilen bir sürücü, demir bariyerlere çarptı. Yaralanan sürücü, tedavisinin ardından tutuklandı. Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre kaza saat 20.30’da oldu. Gazimağusa-Karpaz ana yolunun 23-24’üncü kilometreleri arasında Boğaz Otel önünde seyreden Hasan Yüngü, (E-59), 213 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki CS 930 plakalı araçla Karpaz’dan Gazimağusa istikametine seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkârlığı sonucu yolun solundaki demir bariyerin başlangıç noktasına çarptı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Hasan Yüngü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi ve tutuklandı.

Girne’de iki sürücü de alkollü çıktı

Girne’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, sürücülerin alkollü olduğu tespit edildi. Kazalarda yaralanan olmazken her iki sürücü de tutuklandı. Polis Basın Bülteni’ne göre, önceki sabah saat 05.00 sıralarında, Girne’de, Karaoğlanoğlu Caddesi'nde Anıl Şenol (E-28) yüzde 126 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki EP 707 plakalı araç ile dikkatsizliği sonucu yoldan çıkarak “Mami Discount Market”in park alanında park halinde bulunan Ramazan Koç (E-54) sorumluluğundaki JA 670 plakalı salon araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoluna devam eden EP 707 plakalı araç, bir ikametgahın taş duvarına çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. EP 707 plakalı araç sürücüsü Anıl Şenol tutuklanırken, polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Girne’de Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana gelen kazada ise Gürsoy Karaman (E-54) yüzde 171 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki DM 692 plakalı araçla Erdener Market'e doğru dönmek için yavaşlayan Egor Sergevıch Tsimbaliuk (E-24) yönetimindeki NE 609 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. DM 692 plakalı araç sürücüsü Gürsoy Karaman tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.