50 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Eski Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Berkel mobilya yakınlarında 18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak’a çarparak ölümüne neden olan otobüs şoförü Erhan Çelik hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlının, kefaletle serbest bırakılmasına emir veren mahkeme, dava sonuçlanana kadar ehliyetine de el konması yönünde karar verdi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Berk Mertcanoğlu, zanlının, 20 Ocak 2023 tarihinde, saat 04.15’te, eski Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Berkel mobilya önünde, yönetimindeki TKM 187 plakalı otobüsle seyrettiği esnada, dikkatsizliği sonucu, anayol içerisinde sol şeritte yürümekte olan Mehmet Raif Koçak’a çarptığını anımsattı. Kaza ağır yaralanan Koçak’ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıklayan Mertcanoğlu, kaza mahalinde zanlı ile yapılan tahkikatta görüş açısının 15 metre olduğunu, uzun farlarını kullanması halinde görüş açısının 36 metrete ulaştığını mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın zanlının müdahale edebileceği kısmının tamamlandığını bildiren polis, teminata bağlanmasını ve davaları neticelenene kadar sürüş ehliyetine el konmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 50 bin TL nakit teminat ödemesine ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin, 200’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi. Güzeler, zanlının sürüş ehliyetine davaları sonuçlanana kadar el konmasına ayrıca emir verdi.