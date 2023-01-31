Başbakan Ünal Üstel ile KTMMOB yetkilileri dün gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (Değişiklik) Yasa Önerisi'ne gerek kalmadığı noktasında görüş birliğine varıldı, mevcut uygulamaların daha hızlı çalışması yönünde karar alındı.

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı.

Başbakan Üstel, “Bilindiği üzere, son dönemlerde ülkemizin gelişimine, kalkınmasına ve insanımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülen devlet projeleri ve uluslararası antlaşmalar veya bunlara dayanan protokoller uyarınca başlatılan projelerin hayata geçirilmesi noktasında yaşanan aksama veya gecikmelerin ortadan kaldırılmasına yönelik hükümetimiz bazı yasal düzenlemelerin yapılmasına ilişkin çalışma başlatmıştır” dedi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile son derece samimi, yapıcı ve çözüm odaklı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Başbakan Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Toplantıda, devlete ait projeler ve uluslararası antlaşmalar veya bunlara dayanan protokoller uyarınca başlatılan projelerin, yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmadan, mevcut yasalarla, hızlı, güvenli ve kontrollü bir şekilde tamamlanması için nasıl hareket edileceği ve varsa ihtiyaç duyulan noktalarda yapılacak düzenlemelerle sorunların nasıl aşılabileceği üzerine görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Toplantı neticesinde projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi ve halkın hizmetine sunulması, tüm kurumların ve paydaşların bu konuda gerekli tedbirleri alması, devletin ve ilgili kurumların denetleyici olarak süreçlere etkin şekilde dahil edilmesi konularında varılan mutabakat üzerine şu an yasal bir değişikliğe gerek kalmadığı noktasında görüş birliğine varılmıştır.”

Üstel, “Ayrıca bir kamu kurumu niteliği taşıyan KTMMO Birliği ve diğer paydaş odaların temsilcileri devlet projelerinin aksamadan ilerleyebilmesi için mesleki denetimlerin hızlı ve etkin bir şekilde yapılacağına ilişkin samimi görüşlerini de ortaya koymuşlardır” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

“Hükümet olarak, halkımızı ilgilendiren her konuda tüm paydaşlara diyalog kapılarını sonuna kadar açık tutmaya, ortak akla ve iş birliğine dayanan, çatışmadan uzak, uzlaşmacı tavrımızı sürdürmeye devam ediyoruz ve edeceğiz.”

Eylem yapılacaktı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) bugün Meclis önündeki eylem yapmayı planlıyordu.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) ve Yeşil Barış Hareketi (YBH), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) bugün Meclise düzenleyeceği yürüyüş eylemine destek belirmişti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) Meclis önünde gerçekleştireceği eyleme katılacağını bildirmişti.