Halk kesintilerden yoruldu

Ülke genelinde etkili olan yağışlar sevinçle karşılanırken, Teknecik Elektrik Santralinin teklemesi sonucunda yaşanan elektrik kesintileri de halkın sert tepkisine yol açtı. Teknecik’te bir hafta öncesine kadar ‘yakıt krizi’ yaşandığı için elektrik kesintisi yapılıyordu. Bu kez iki buhar türbini ‘arıza nedeniyle’ devre dışı kaldı.

Elektrik Kurumu yetkilileri, adanın birçok bölgesini karanlıkta bırakan kesintilerle ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Yönetim Kurulu eski başkan yardımcısı Yusuf Avcı, toplamda 162 megawat elektrik üreten jeneratörlerin devre dışı kaldığını belirterek, ikinci buhar türbininde arızanın 2 günden önce giderilemeyeceğini duyurdu.

Bu arada Güney Kıbrıs’ın kuzeye verdiği elektrik akımı ise 40 megawattan 30 megawata düştü.

Yatırım kaçınılmaz

Yusuf Avcıoğlu, Teknecik’teki jeneratörlere 5 yıldan beri gerekli yatırımın yapılmadığını,

bakım-onarım ve yedek parça ihtiyacının giderilmediğini belirterek, bu süreçte elektrikten sorumlu olan bakanların tavrını kınadı.

Yusuf Avcıoğlu “Birine tepki göstereceksek, doğru adres de 2018-2022 yılları arasında Kıb-Tek’ten sorumlu olan Ekonomi ve Enerji Bakanları ile son dönemde Kıb-Tek'i kendine bağlayan atanmış Başbakan Üstel'den başkası değildir” dedi.

Arıza 10 günde tamir edilecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa da Türkiye’den gelen jeneratörlerin birinin çalıştığını, diğerinin ise arızalı olduğunu söyledi.

Paşa, “Arızalı olan jeneratörün tamiri 10 gün sürecek. Bu jeneratör zaten sürekli çalıştırılmıyordu” diye konuştu.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Paşa, halkın müsterih olması gerektiğini, canla başla çalıştıklarını belirtti. Hüseyin Paşa, elektrik fiyatlarında yeni bir düzenleme yapılacağı yönündeki iddiaları da değerlendirdi.

Paşa, “Böyle bir durum söz konusu değildir. Bu tarz bir çalışmamız yok” dedi.

Paşa, ülkede yakıt sıkıntısının olmadığını belirterek, “Hafta sonu bir gemi daha yakıt gelecek” ifadelerini kullandı.

Marketlerde mum kalmadı

Bu arada elektriklerin yeniden kesilmesi üzerine çok sayıda vatandaş marketlere koşarak mum satın aldı. Talebin çok olması nedeniyle mum fiyatlarındaki artış da vatandaşlardan tepki gördü.

Sosyal medya paylaşımlarında “yakıt gelmişti ve artık kesinti olmayacaktı” diyen vatandaşlar, yağmur sonrasındaki kesintilerin ülkeyi karanlığa gömdüğüne dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023, 10:56