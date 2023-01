Beklemediği sonuç

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a gümrüksüz 4 tona yakın kırmızı et ithal eden Derviş Öztezer hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 5 ay hapse mahkum edildi. Kararda sanığın işlediği suçun hem insan sağlığına hem et satışı yapan işletmelere hem de piyasadaki fiyat istikrarına zarar verdiği belirtildi.

Sanık hakkındaki kararı açıklayan mahkeme başkamı Fadıl Aksun, sanığın işlediği gümrüksüz mal tasarrufu suçunun 2 yıla kadar hapislik cezası öngördüğünü belirtti.

İthali yasaklanmış mal tasarrufu suçunun temelde kamu düzeni aleyhine işlenmiş bir suç olduğunu ifade eden Aksun, özellikle et kaçakçılığının insan sağlığına zarar veren bir suç olduğunu söyledi. Aksun, “Ülkemizde et kesimi devlet kontrolüne tabidir. Sanık ise Güney Kıbrıs’tan kaçak olarak ülkemize et geçirmeye çalışarak devletin bu yöndeki kontrolünü devre dışı bırakmış durumdadır. Ülkemize sokulmaya çalışan et 4 tona yakındır ve sanığın bu miktarda eti kendisi ve ailesinin şahsi kullanımı için tasarruf edemeyeceği ortadadır” dedi.

Aksun, etin ülkeye ticari amaçla sokulduğunu düşünmekten başka bir olasılık olmadığını dile getirdi.

Başkan Aksun, “Bu durum karşısında sanığın maddi kazanç elde etme amacı ile insan sağlığını tehlikeye koymaya kalkıştığı yönünde tespitte bulunmamız kaçınılmazdır. Sanığın bu düşüncesi başlı başına bencilce bir hareket olup kendi kazancı uğruna ülke insanının sağlığını zarara sokmaya tevessül etmiştir” şeklinde konuştu. İşlenen suçun yasal olarak et satan kişilere de zarar verdiğini belirten Aksun, ayrıca rekabet koşullarını ve fiyat istikrarını bozduğunu açıkladı. Başkan Aksun, tüm olguları değerlendirdiklerini ve sanığı 5 ay hapis cezasına çarptırdıklarını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023, 10:44