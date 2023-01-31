Örnek olsun

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi (OKKÜ) ile Denktaş Vakfı arasında eğitim protokolü imzalandı.

Protokol, eğitim almak için mali imkanı olmayan başarılı gençlere eğitim sağlanmasını içeriyor.

Açıklamaya göre, protokolü Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci ve Denktaş Vakfı Başkanı Serdar Denktaş imzaladı. Törende; Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remziye Terkan ve Genel Sekreteri Dr. Meryem Birinci de hazır bulundu.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remziye Terkan, “Bugün bizim için özel bir gün. Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın doğum tarihi ve bu önemli, özel tarihte Denktaş Vakfı ile her yıl yapmış olduğumuz gibi bir eğitim protokolü imzalıyoruz, mutlu ve gururluyuz” dedi.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci de Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın doğum gününde imzalanan bu protokolle Denktaş Vakfı’nın iki gence öğrenim imkanı sunacağını bundan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Denktaş Vakfı Başkanı Serdar Denktaş da katkı koyan herkese teşekkür ederek, mali imkanı olmayan iki gencin protokol sayesinde öğrenimini devam ettireceğini, başarılı oldukları müddetçe burs desteğinin devam edeceğini söyledi.

