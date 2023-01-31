Olumlu adım

Türkiye Cumhuriyeti (TC) ile KKTC arasında “Türkiye-KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu I. Toplantısı Protokolü” imzalandı.

İmza töreninde, protokole, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin imza koydu.

Bakan Hasan Taçoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile gerçekleştirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu Birinci Toplantısı’nı tamamladıklarını söyledi.

Çalışma ve iş yaşamına ilişkin olarak iki kardeş ülkenin ortaya koydukları güzel işbirliğinin, vatandaşlarının geleceğini garanti altına alacak nitelikte olduğuna işaret eden Taçoy, şöyle devam etti:

Ortaya koyduğumuz ortak irade çerçevesinde vardığımız mutabakat neticesinde 2023-2024 yıllarını kapsayacak bir Eylem Planı uygulamaya girecektir.

Hasan Taçoy, temel hedeflerinin, özel ilişkilere sahip iki ülkenin insanlarının çalışma yaşamlarının çağdaş bir düzende devam etmesi ve çalışma yaşamlarını sonlandırdıklarında rahat ve refah içerisinde hayatlarına devam edebilmeleri olduğunu vurguladı.

Bilgin: İyi adımlar atmaya devam edeceğiz

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, çalışma hayatının; çalışma ilişkileri ve çalışanların çalışma süresi ve sonrasındaki dönemi kapsayan yaşam olduğunu kaydetti.

Bilgin, bu çerçevede Türkiye ile KKTC’nin bu sorunlarını birlikte ele almasını önemsediklerini ifade ederek, Kıbrıs Türk Halkına verdikleri önemi vurguladı.

Türkiye olarak KKTC ile her alanda ilişkileri geliştirdiklerini, KKTC’nin refahı, çalışanların mutluluğu, iş hayatlarında huzurlu olmalarına önem verdiklerini ifade eden Bilgin, KKTC’nin yeni dönemde uluslararası sistemde yerini alması için Türkiye’nin elinden gelen her desteği vermeye devam edeceğini kaydetti.

Bilgin, imzalanacak protokol ile burada çalışan vatandaşlarının sağlık, çalışma yaşamı haklarından yararlanacağını, geleceğe birlikte güven huzur içinde yürüyeceklerini, ortak gelecek için atılan adımların başında olduklarını, daha iyi adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bilgin’den Üstel’e ziyaret

Başbakan Ünal Üstel, KKTC’de temaslarda bulunan Bilgin’i kabul etti.

Kabulde, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Taçoy da hazır bulundu.

Başbakan Ünal Üstel kabulde yaptığı konuşmada, TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’i heyetiyle birlikte KKTC’de görmekten, ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Üstel, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden bakanların, KKTC’deki bakanlarla istişare ederek, ülkede yeniliklere birlikte imza atılmasının mutluluğunu yaşadığını da belirtti.

TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, “Sizin Başbakanlığınızda, Sayın Çalışma Bakanımızın yürüteceği hizmetlerle, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği yetkiyle bizim sürdüreceğimiz hizmetler, iki ülke arasında emek ilişkilerinin ve çalışma hayatının düzenlenmesi, sağlık, işsizlik, sosyal sigorta sisteminin modernize edilmesi konusunda ortak projelerin gerçekleştirilmesi eğitim de dahil olmak üzere kapsamlı bir çalışmadır” diye konuştu.