Kuzey Kıbrıs’ın eğlence hayatının iddialı mekanı Letafet’te geçtiğimiz Cumartesi gecesi sahne alan ünlü şarkıcı Altay, başarılı bir performansa imza attı.

Kendine özgü giyim tarzı ve şarkıları ile Kuzey Kıbrıs’ta da dikkatleri üzerine çeken Altay’a hayranları büyük ilgi gösterdi. Altay’ın sahneye çıkması ile eğlence zirve yaptı. Şarkılarının neredeyse tamamını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Altay, enerjisi ve esprileriyle de büyük alkış aldı. Altay, gelen istek parçaları da geri çevirmezken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Sanatçı, mekana gelip kendisini yalnız bırakmayan tüm hayranlarına teşekkür etti.

