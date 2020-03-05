Temelsiz ve tutarsız

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, son günlerde Güney Kıbrıs’a yönelik yaşanan göç dalgasını, “Kıbrıs’ın demografik yapısının Türkiye tarafından değiştirilme çabası” olarak değerlendirdiği belirtildi.

Haravgi gazetesi “Göç Akınlarına Karşı Önlemler” başlığı altında verdiği haberinde, son yedi yılda izlediği göçmen politikaları başarısız olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bu son açıklamayla kendisini aklamaya çalıştığını ve “Türkiye’den kaçak göç akımıyla Kıbrıs’ın nüfus yapısının bozulmaya çalışıldığı” iddiasında bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, “ülkenin demografik yapısının bozulmasına yönelik çabaların engellenebilmesi için ne gibi önlemler almamız gerektiğini görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Gazete ayrıca, Anastasiadis’in “Financial Times” gazetesine de açıklamada bulunduğunu ve Avrupa’nın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eylemlerine karşı çıkmaması ve göç akınlarının kontrolüne ilişkin 2016 yılındaki anlaşmayı korumaması durumunda yıkımla karşılaşacağı uyarısında bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, Avrupa Birliği’nin, Orta Doğu’daki çatışmalarda taraf olmamasının bedelini ödediğini vurgulayarak Erdoğan’ın sınırları açma tehdidine karşı durulması çağrısında da bulundu.

Mitsotakis’le görüştü

Gazete haberinin devamında, Anastasiadis’in Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i telefonla arayarak, Yunanistan sınırlarına yönelik göç dalgası konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ettiğini yazdı.

Rum Sözcü Vekili Panayotis Sentonas, Anastasiadis ile Miçotakis’in uzun süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve Anastasiadis’in, gerek Frontex, gerekse ikili temaslar düzeyinde Yunanistan’a yönelik desteğe hazır olduklarını dile getirdiğini aktardı.

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kararı sonrasında yaşanan mülteci göçünün devam edeceği ve Kıbrıs’ın da hedeflerden biri olmayı sürdüreceğini söylediğini yazdı.

Kusios, Güney Kıbrıs’ın nüfusunun yüzde 3,5’ine denk gelen 32 bin göçmen barındırdığını belirterek, çok sayıda mülteci kabul edecek altyapılarının bulunmadığını ifade etti.

Kusios, “Şu anda bunları konuştuğumuz sırada 100’e yakın insan ateşkes hattında toplanmış ve siyasi sığınma talep etmekte” şeklinde konuşarak, bu kişilerin çoğunluğunun Afrika ve Asya ülkelerinden gelen, mülteci değil “ekonomik göçmen” niteliğindeki kişiler olduklarını öne sürdü.