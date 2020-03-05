Şimdilik özgür

Lefkoşa’da önünde seyreden araca çarparak kaza yapan ve şüpheli hareketler sergileyince aracında yapılan aramada 3 adet uyuşturucu hap bulunan Yasin Maher Al Etwan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Yasin Maher Al Etwan'ın 29 Şubat 2020 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Lefkoşa’da yönetimindeki araçla bir başka araca arkadan çarpıp kaza yaptığını söyledi. Kaza mahalline giden trafik ekiplerinin zanlının hareketlerinden şüphelendiğini, araçta arama yaptıklarını belirten polis, 3 adet MDMA türü hap bulduklarını ifade etti. Polis, durumun narkotik ekiplerine bildirildiğini, zanlının gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldığını ve 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, zanlının 9 Aralık 2019 tarihinde de ‘kavga, kanunsuz topluluk, tecavüzkâr alet taşıma, rahatsızlık’ suçlarından teminata bağlandığını anımsattı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, üniversite öğrencisi olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 7 bin 500 TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.