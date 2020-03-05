Başbakan Ersin Tatar, KKTC’nin güçlenmesi, Kıbrıs Türk halkının refahının yükseltilmesi için çalıştıklarını kaydederek, “Türkiye’ye güvendik, güvenmeye devam ediyoruz. Bu coğrafyada birlikte hareket ediyoruz. Tek vücuduz” dedi.

Tatar, Kayseri Üniversitesi’nde “Mavi Vatanda KKTC’nin Rolü” konulu konferans verdi.

Konferansa geçilmeden önce şehitler için dua da okundu.

Başbakan Ersin Tatar, konuşmasına şehitleri anarak başladı, “Kalbimiz Türk ordusuyla birliktedir” dedi.

KKTC’nin bu olaylardan çok büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Tatar, Kıbrıslı Türklerin de 1974 öncesinde benzer acılar yaşadığını anımsattı.

Tatar, Doğu Akdeniz’de çok büyük oyunlar oynanmak istendiğini ancak Türkiye ile KKTC’nin bunun karşısında durduğunu belirtti, “Bu coğrafyada birlikte hareket ediyoruz. Tek vücuduz. ” dedi.

Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin önemine işaret eden Tatar, “Anlaşma şekli ne olursa olsun kuzey devletinin mülkiyet, nüfus ve yönetiminde mutlak hakkı olmalı. Bu da Türkiye ile olabilir. Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkının ve Garanti ve İttifak anlaşmalarından doğan haklarının korunması şarttır” şeklinde konuştu.

Karamustafa: Yumruğumuzu hissedecekler

Konferansın açılış konuşmasını, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa yaptı.

Karamustafa, Kıbrıs’ın Türklerin her daim özgürce yaşayacağı bir vatan olacağını vurguladı.

Karamustafa, “Bu topraklar üzerinde hain planlar yapanlar her daim enselerinde Türk’ün yumruğunu hissedecekler” dedi.

Büyükkılıç: Türkiyesiz olmaz

Kayseri Büyük Şehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşma yaptı.

Büyükkılıç, “Türkiye de Kıbrıs da Mavi Vatan da bizim vatanımızdır. Türkiye her türlü güç odağının karşısında olacaktır” dedi.

Günaydın: Dersler alındı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Türk ulusunun haklarına el uzatanların her zaman derslerini aldığını belirtti.

Günaydın, “Her zaman olduğu gibi dün de bugün de dayanışma içinde olacağız, Doğu Akdeniz’deki oyunları KKTC ile birlikte bozacağız. Her gün daha uyanık, güçlü ve dayanışma içinde olmalıyız” dedi.

Bir dizi temasta bulundu

Öte yandan Başbakan Tatar, dün sabah Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamlarında ziyaret etti.

Günaydın ve Büyükkılıç, konuşmalarında Başbakan Tatar’ı Kayseri’de ağırlamaktan duydukları memnuniyet dile getirdi.

Tatar, Erciyes'te onuruna verilen öğlen yemeğine de katıldı. Başbakan Tatar, Erciyes Kayak Merkezi'ni de ziyaret etti. Tatar, bugün KKTC'ye dönecek.