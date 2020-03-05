‘Ülke söz konusu’

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Nisan’daki seçimlerin kendi kişisel geleceği ile ilgili değil, toplumsal gelecekle ve adanın geleceği ile ilgili olduğunu belirtti.

Akıncı, bölgesel toplantılarına Beyarmudu’nda devam etti. Bölge toplantısında konuşan Akıncı, Nisan’daki seçimlerin kendi kişisel geleceği ile ilgili değil, toplumsal gelecekle ve adanın geleceği ile ilgili olduğunu belirtti.

Akıncı, 26 Nisan seçimlerinin toplumsal gelecekle ilgili olduğu bilinciyle hareket ederek, toplumun farklı kesimlerinden bir araya gelen binlerce kişinin beraberliğinin seçimlerin ardından da sürmesinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Akıncı, çok daha güzel bir gelecek için, çözüm, barış, insan hakları ve demokrasi için bunun önemini vurguladı. Akıncı, “Bunu çocuklarımız ve gençlerimiz için yapacağız” dedi.

Akıncı şöyle konuştu:

“26 Nisan Kıbrıs Türk halkının nasıl yönetilmek istediğine karar vereceği gün olacaktır. Bu seçim aynı zamanda adanın geleceği açısından da son derece önemlidir. Seçimlerin ardından Kıbrıs sorununun çözümü bağlamında fırsat yeniden kapımızı çalacak. Ya Berlin’de netleşen zemin çerçevesinde gelecek kuşakların eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşamaları için bu yolu yürüyeceğiz, ya da bağımlılığımız daha da artacak. Biz özgür bir toplum olarak ne güneye yama ne de Türkiye’ye bağımlı bir alt yönetim olmak isteriz. Toplumun çok büyük bir çoğunluğu da böyle düşünmektedir. Buradan yükselen ses Kıbrıs Türk halkının gerçek sesidir, 26 Nisan’da sandıktan çıkacak ses da bunun teyidi olacaktır.”

Barıştan herkes kazanır

Dünyada ve adada barış dostluk olmasını, bu coğrafyanın bir bütün olarak Türkiye ile Yunanistan’a da dost olmasını istediğini aktaran Akıncı, ”Dostluktan, barıştan herkes kazanır, barışın olmadığı ortamda herkes kaybeder, savaşların kazananları değil mağlupları olur, dünya tarihi de bunun örnekleri ile doludur” dedi.