Sınavla 8 kişi alındı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KIB-TEK’te münhalsiz istihdam olmadığını, 8 kişinin çağrı merkezi için alındığını, sıralama sınavının da ODTÜ tarafından yapıldığını belirtti.

Taçoy, yazılı açıklamasında, insanların işi ve aşı üzerinden siyaset yapılmasını üzülerek izlemekte olduğunu belirterek, birilerinin, “eleştiri” yapmak adına Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na yapılan sekiz istihdamı öne sürerek, “Hasan Taçoy, Başbakan’dan gizleyerek şahsi istihdam yapıyor” demesini kabullenemediğini dile getirdi.

Bakan Taçoy, şunları belirtti:

“Bu konuyla ilgili gerçek şudur: İstihdam 13 kişi değil, sekiz kişidir. Münhalsiz değil, bizzat

KIB- TEK Yönetim Kurulu kararı ve Başbakanlık/ Maliye Bakanlığı’ndan alınan yetki ve münhal karşılığıdır.

Münhal, yine tarafsız bir bilim yuvası, Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından yapılmıştır. Sınavın ardından 13 kişi mülakata çağrılmıştır. Sıralama bozulmadan, ilk sekiz kişi yönetim kurulu kararı ile istihdam edilmiştir.

Sınav sonrası, KIB-TEK çağrı merkezinde İngilizce diline hâkim sekiz yeni istihdam sağlanarak, büyük bir eksik ortadan kaldırılmıştır.

Olay budur. Neresini düzelteyim? Bu haksız eleştirilere, nasıl cevap vereyim? Takdiri kamuoyuna bırakıyorum.

Sadece şunu söylemekle yetineceğim: En kolay ulaşılan siyasetçilerden biriyim. Telefon numaram biliniyor. Merak eden, soru sormak isteyen her gazeteci, her vatandaş bana kolay ulaşabiliyor.

Bana sormadan, benim bu istihdam sürecindeki tek dahlimin, “tarafsız bir istihdam süreci olsun” talimatı olduğunu bilmeden yapılan suçlamaların tamamı asılsızdır.”

Ortaya iddialar atılmıştı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, seçim yasaklarının başlamasından bir gün önce hükümet tarafından KIB-TEK’e 13 kişilik istihdam yapıldığını ileri sürmüştü. Bunun “UBP-HP Koalisyon Hükümetin en büyük ayıplarından biri olduğunu “savunmuştu.

Büyükyılmaz yaptığı yazılı açıklamada, “UBP’nin her seçim öncesi iktidarda iken yaptığı bu seçim yatırımı, maalesef bu seçimlerde de tekrarlanmıştır. KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı olan şahıs daha önce yapılan sınavlara şaibe karıştığı iddiası ile o sınavları iptal etmişti. Meğer sınavsız sadece partilileri istihdam etmek için o sınavlar iptal edilmiş. UBP’nin ortağı HP, bu seçim yatırımından dolayı ortağını suçlayarak bu ayıptan kurtulamaz” iddialarında bulunmuştu.