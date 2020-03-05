Kaynak akışı kısıtlı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhüman, dik durabilmek için ayakları üzerinde duran bir ekonomiye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Erhürman, “Ekonomimizde ciddi anlamda sıkıntılar yaşanıyor. Türkiye’den son 2 yıldır gelen ve kullanılan para 9 milyon 400 bin TL’dir” dedi.

Erhürman, CTP Gençlik Örgütü’nün organizasyonuyla “Gençler Soruyor” etkinliğinde yurttaşlarla bir araya geldi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Girne’de Dome Otel’de düzenlenen etkinlikte katılımcıların sorularını yanıtlayan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Maraş konusunda, ticaret ve turizm konusunda önümüzde ne engel varsa, proaktif bir dış politika izlememiz gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ardından 5’li konferansın hayata geçmesinin en temel beklentisi olduğunu söyleyen Erhürman, bu 5’li konferansın sonuç odaklı olması gerektiğini de vurguladı.

Erhürman sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Müzakere süreçlerinde çok yıllar kaybettik. Yine aynı süreci yaşamak istemiyoruz. O yüzden 5’li konferans öncesinde ciddi bir hazırlık evresine girmeliyiz. Çünkü biz sonuç çıksın diye 5’li konferansa gidiyoruz. Tüm çabalarımıza rağmen, yine de çözüme ulaşamazsak, çözüme kadarki evrede adım adım çözüme ulaştıracak adımları atmalıyız.”

Ekonomi olursa dik durabilirsiniz

Erhürman, şöyle devam etti:

“Ekonomimizde ciddi anlamda sıkıntılar yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nden 2 yıldır gelen ve kullanılan para 9 milyon 400 bin TL’dir. Halbuki bizim Girne’deki mendireğin tamiri için bile 10 milyon TL’ye ihtiyacımız vardır. Kapsamlı çözüme ulaşamadığımız takdirde kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratmamız lazımdır. Bunun için de Cumhurbaşkanlığı makamının çok çalışması gerekmektedir. Kendi ayaklarımız üzerinde durduğumuzda, okulumuzu, hastanemizi yapabileceğiz. Kendi ayaklarınız üzerinde durursanız ancak, dik durabileceksiniz.”