Bir mesaj 5 lira

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yanan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanenin acil ihtiyaçlarının karşılanması için 2802 hattının devreye girdiğini belirtti. Bakan Pilli, “Yaraların sarılması ve hastanedeki acil ihtiyaçların karşılanması için Vatandaşlarımız “YARDIM” yazıp 2802’ye mesaj göndererek 5 TL bağışta bulunabilir” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yangını sırasında yaşananlarla ilgili, “Çalışmalar sırasında gizli kahramanlar vardı ve ben onları hepsini gördüm. Takdire şayan bir tahliye yapıldı ve herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Pilli, BRT’de yayınlanan Sabah Haber Programı’na konuk oldu ve programda Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın ve yangından sonra yaşananları anlattı.

Yangınla ilgili kesin raporun hazırlandığını kaydeden Pilli, bu raporu kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

Yangın sonrasında hasta nakilleri konusunda birlikte ve süratli hareket edildiğini ifade eden Bakan Pilli, gerek itfaiye, gerek sivil savunma gerekse de hastane çalışanlarının hasta nakillerinde sistemli çalıştığını söyledi.

Yardım için 2802’ye mesaj

Hastanenin acil ihtiyaçlarının karşılanması için 2802 hattının devreye girdiğini de belirten Pilli, topluma seferberlik çağrısı çaptı.

Bakan Pilli, “Yaraların sarılması ve hastanedeki acil ihtiyaçların karşılanması için Vatandaşlarımız “YARDIM” yazıp 2802’ye mesaj göndererek 5 TL bağışta bulunabilir” dedi.

Pilli, corona virüs salgını önlemleriyle ilgili olarak da açıklama yaptı ve Ercan Havalimanına uçuş kısıtlaması getirildiğini kaydetti.

Pilli, buna göre, Irak, İran, İtalya, Güney Kore ve Çin’den KKTC yurttaşı dışında yolcu kabul edilmeyeceğini söyledi.

Dayanışma yapılacak

Öte yandan geçtiğimiz hafta yanan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İş Bankası’nda yardım hesabı açıldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı ile İş Bankası arasında yapılan anlaşmaya göre, hastane için bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar Türkiye İş Bankası Taşkınköy Şubesi Dr. Burhan Nalbantoğlu Yardım Hesabından 6807 0118465 Hesap numarası ve TR70 0006 4000 0016 8070 1184 65 IBAN numarasından katkıda bulunabilecek.