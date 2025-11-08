Teminatla serbest

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yaptığı esnada Metehan Sınır Kapısı’nda kokainle yakalanan 23 yaşındaki Z.B. “uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından yeniden Lefkoşa Kaza Mahkeme-si’ne çıkarıldı. Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 5 Kasım saat 12.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapan zanlının üzerinde ve aracında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol gerçekleştirildiğini be-lirtti. Polis, yapılan kontrolde, zanlının bel çantasında 11 ayrı naylon pakette toplam 10 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, zanlının sorgusunda söz konusu uyuşturucuyu aynı gün Güney Kıbrıs’tan bir şahıstan aldığını, kuzeyde belirlenen bazı konumlara bırakması karşılığında 100 Euro alacağını beyan ettiğini aktardı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeye-ceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin yüzde 60 engelli ve epilepsi hastası olduğunu, sosyal yardım aldığını söyledi.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, iki kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzala-masına emir verdi.