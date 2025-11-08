Şiddetin cezası ağır

Suna ERDEN

Güzelyurt’a bağlı Serhatköy’de dua etmediği gerekçesiyle tartıştığı kız arkadaşını omuzlarından tutup havaya kaldırdıktan sonra yere atan ve ayak bileğinin kırılmasına neden olan Eray Tolga Keçeli hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 2 yıl hapse mahkum edildi. Sanık hakkındaki kararı heyet başkanı okudu.

Başkan, olayın 23 Mayıs 2025 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Serhatköy’de oyun parkı içerisinde meydana geldiğini söyledi. Başkan, Eray Tolga Keçeli'nin dua etmediği gerekçesiyle tartıştığı kız arkadaşını omuzlarından tutup havaya kaldırdığını ve yere attığını açıkladı. Mahkeme Başkanı, 21 yaşındaki kızın sağ ayak bileğinin ters dönüp kırıldığını kaydetti. Heyet başkanı, 24 Mayıs 2025 tarihinde yapılan şikayet üzerine sanığın tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başkan, 26 Mayıs’ta ise hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Ağır cezalar öngörüyor

Mahkeme Başkanı, sanığın “vahim zarar” ve “darp” suçlarından mahkûm edildiğini belirterek, vahim zarar suçunun 7 yıl, darp suçunun ise 3 yıl hapis cezası öngördüğünü hatırlattı. Başkan, “Olayın kadına yönelik şiddet boyutu vardır ve bu husus suçun vahameti açısından sanık aleyhine dikkate alınmıştır. Kadınlara yönelik bu tür suçlarda artış olduğunu üzülerek gözlemlemekteyiz. Bu tür suçlar mahkemeler tarafından hiçbir şekilde hoşgörü ile karşılanamaz” dedi.

Başkan, sanığın 2022 yılında ciddi darp suçundan dolayı 2 ay hapis cezasına mahkûm edildiğini, ancak ıslah olmayarak yaklaşık iki yıl sonra benzer bir suçu yeniden işlediğini ifade etti.

Mahkeme; sanığın suçunu kabul etmesi, pişmanlık göstermesi, adaletin erken tecellisine katkıda bulunması, ayrıca kendisinin ve annesinin sağlık durumlarının lehine değerlendirildiğini kaydetti.

Başkan, tüm hususların değerlendirilerek, Eray Tolga Keçeli’nin 2 yıl hapis cezasına mahkûm edilmesine karar verildiğini açıkladı.