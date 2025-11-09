Erhürman da katıldı

Bienal Lefkoşa, Arabahmet Kültür Evi’nde gerçekleştirilen açılış resepsiyonu ile sanatseverlerle buluştu.

Açılış resepsiyonuna Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bazı bakan ve milletvekilleri, kurum temsilcileri ile Bienal Lefkoşa'da eserleri ile yer alan sanatçılar katıldı. Geçtiğimiz yıl Eklektik Manifest ile bu yılın hazırlık projesinin ardından uzun süren hazırlıklarla beraber ilk kez düzenlenen Bienal, bir ay boyunca Lefkoşa’nın farklı mekânlarında “Merhamet” temasını odağına alarak, çeşitli sergiler, performanslar, söyleşiler ve konserlerle kent kültürüne yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor.

Lefkoşa’nın “binlerce yıllık geçmişe sahip kadim bir şehir” olduğunu vurgulayan Harmancı, “Bu şehirde yapılan her etkinlik, kentin tarihine yeni bir halka ekliyor,” dedi.

Harmancı, etkinliğe başvuran bazı Kıbrıslı Rum sanatçıların, güneydeki Kültür Bakanlığı tarafından baskı gördüğünü dile getirerek, bunun “sanatın evrenselliği ve özgür ruhuyla bağdaşmadığını” ifade etti. Ayrıca, 2027 Bienali’nin ortak bir zeminde buluşmasını dilediğini söyledi.

Bu yılki temaya da değinen Harmancı, “Merhamet sözcüğünün Latince anlamı, ‘birlikte acı çekmektir” dedi.

Gazze Bienali’nin Lefkoşa Bienali’nin bir parçası olduğuna işaret eden Harmancı, Gazzeli sanatçıların eserlerinin Lefkoşa Pavyonu’nda sergilendiğini belirtti.

Başkan Harmancı, “Bu yüzyılın en büyük insanlık ayıbını sanatın gözünden görmek zorundayız. 15 bin çocuğun katledildiği bir coğrafyanın sanatçılarını ayakta alkışlıyorum. Bugün burada eserlerinin yeniden üretilmiş olması, sanat yoluyla bir direniştir; sanat yoluyla barış çağrısıdır,” ifadelerini kullandı.

Duranay: Eserler sanatseverlerle buluşacak

Arkhe Direktörü Halil Duranay, konuşmasında Bienal’in sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının önemine vurgu yaptı. Lefkoşa’ya kültür ve sanat alanında katkı koyan herkese saygılarını sunan Duranay, etkinliğin sadece kentin kuzeyinde gerçekleştirilecek olmasının bazı zorlukları beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Sanatın “birleştirici, özgürleştirici ve sınır tanımayan” doğasına dikkat çeken Duranay, bir ay boyunca 140’tan fazla yerli ve yabancı sanatçının eserlerinin Bienal kapsamında sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

Matine: Lefkoşa, merhameti keşfetmek için doğru şehir

Bienal Lefkoşa Küratoryal ve Seçici Komite Başkanı Herve Matine, “Merhamet” temasının önemine değinerek, bu değerin paylaşılması gerektiğini vurguladı.

“Lefkoşa bölünmüş bir şehir olabilir, ancak derinlerde bir birlik duygusunu barındırıyor,” diyen Matine, Bienal’in sanatçılarla izleyiciler arasında anlamlı bir köprü kurmasını temenni etti.

Bienal süresince İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, ARUCAD Artspace, Büyük Han, Bedesten, Bandabuliya, Tanzimat 54, Eski Fransız Kültür Derneği, Ermeni Kilisesi ve Arabahmet Kültür Evi, “Merhamet” temasını farklı sanat disiplinlerinde ele alan eserleriyle ziyaretçilere açık olacak.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025, 02:18