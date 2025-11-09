Çalışmalar başlatıldı

Ergün YAHAT

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Özel Bakım Merkezleri ile Özel Huzurevleri Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi İdare ve Sağlık Komitesi’nde görüşüldüğünü belirtti. Bakan Hasipoğlu, ayrıca uzun süredir atıl durumda bulunan Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’nin yeniden halkın hizmetine su-nulması için çalışmalar başlattıklarını ifade etti.

Bakan Hasipoğlu, sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde ihmal edildiği iddia edilen Safiye Erkol’u kaldığı özel bir bakım evinde ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Bakan Hasipoğlu, ziyaret sırasında hastanın bakımının düzenli olarak yapıldığını ve hemşirelerin bilgi-lendirildiğini vurguladı. “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak süreci yakından takip ediyoruz. Safiye teyzemiz sahipsiz değildir. Hafta sonu da kendisini ziyaret etmeye devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, bakım ve huzurevleri alanındaki düzenlemelere de de-ğindi. Özel Bakım Merkezleri ile Özel Huzurevleri Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi İdare ve Sağlık Komitesi’nde görüşüldüğünü belirten Bakan, tasarının Meclis Genel Kurulu’ndan geçmesi halinde bakanlık olarak daha geniş yetki ve denetim hakkına sahip olacaklarını kaydetti.

Bakan Hasipoğlu, ayrıca uzun süredir atıl durumda bulunan Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’nin yeniden hal-kın hizmetine sunulması için çalışmalar başlattıklarını ifade etti. “Yaşlılarımızın huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu bakımevinin yetki ve sorumluluğunu üzerimize almak öncelikli hedefimizdir,” dedi.

