Daha çok işbirliği

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakan Yardımcısı Lana Zaki Nusseibeh’in Güney Kıb-rıs’ta temaslarda bulunduğu ve bu çerçevede Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Dı-şişleri Bakanı Konstantinos Kombos’la görüştüğü belirtildi.

Güney Kıbrıs’ın 2026 yılının ilk yarısında Avrupa Konseyi dönem başkanlığını devralmaya ha-zırlanmasına da atıfta bulunan Nusseibeh, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ticaret ve enerjiden, in-sani yardım eylemleri ile kriz yönetimine kadar karşılıklı ilgi alanlarında daha da yakın bir iş birliğinde bulunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Haravgi gazetesi haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BAE Dışişleri Bakan Yardımcısı Lana Zaki Nusseibeh ile başkanlık sarayında yaptığı görüşmede yaptığı açıklamaya yer verdi.

Açıklamasında Güney Kıbrıs ile BAE arasındaki güçlü ve sürekli gelişen ilişkilere atıfta bulunan Hristodulidis, iki ülke arasındaki iş birliğinin sınırı olmadığını dile getirdi.

BAE’nin desteğine ilişkin minnettarlığını dile getiren Hristodulidis, BAE’nin Amalthia misyonu-na katkısının yanı sıra BAE’nin gönderdiği ve su problemiyle başa çıkılması için kritik bir yar-dımda bulunan arıtma tesislerine de atıfta bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin her zamankinden daha güçlü olduğunu belirten Hristodulidis, gü-venlik, ekonomi, yatırımlar ve turizm gibi alanlarda daha fazla iş birliği yapılmasına ilişkin siyasi iradenin bulunduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın yaklaşan AB Konseyi dönem başkanlığına da atıfta bulunan Hristodulidis, he-deflerinin Avrupa Birliği’nin bölgeyle daha esaslı bir ilişkiye sahip olması için zemin hazırlan-ması olduğunu kaydetti.

Nusseibeh ise konuşmasında, Rum hükümetinin Gazze’ye yönelik insani yardımın idare edilme-si konusundaki çalışmasını övgüyle anarak, Rum kesiminin İsrail ve Arap ülkeleriyle ilişkilerin-den ötürü bölgenin yeniden yapılanmasıyla ilgili çabalarda ideal bir lokasyon teşkil ettiğini sa-vundu.

Kolektif güvenlik ve jeopolitik istikrarın kalkınma için önkoşullar teşkil ettiğini de vurgulayan Nusseibeh, iki ülke arasındaki ilişkilere atıfta bulunarak bu ilişkilerin stratejik niteliğini teyit etti.