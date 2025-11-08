Görme kaybı oluştu

Lefkoşa’da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada H.E.(E-41), C.F.E.(E-18) ile A.E.(E-39) 28 yaşındaki adamı darp ederek, sol gözünde görme kaybı oluşmasına neden odu. Kardeş oldukları öğ-renilen 3 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye olguları aktaran polis, olayın 6 Kasım günü saat 16.30 sıralarında Lefkoşa’da, Yusuf Az Sokak üzerinde meydana geldiğini belirtti. Zanlılar zanlıların alacak-verecek meselesi nedeniyle M.Y. isimli şahsın vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurduklarını, müştekinin sol gözünde görme kaybı oluşmasına sebebiyet verdiklerini açıkladı.

Polis, müştekinin darp sonucu “vahim zarar” görerek Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığını, burada ameliyat edildiğini ve göz servisinde müşahede altına alındığını kaydetti. Polis, doktordan alınan bilgi-ye göre, müştekinin görme kaybı yaşamasının muhtemel olduğunun öğrenildiğini ifade etti.

Polis, olayın ardından üç zanlının da aynı gün tutuklandığını, alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken kamera görüntülerinin bulunduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

