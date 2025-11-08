Hoş görülemez

Suna ERDEN

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir marketten 69 bin 405 TL çalan, tutuklandıktan sonra ülkede kaçak yaşam sürdüğü anlaşılan Yusuf Baygut 24 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında karar Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. Sanığın ülkeye öğrenci olarak geldiği, kaçak duruma düştüğü ve suç işlediği belirtilerek, buna hoş görüyle yaklaşılamayacağı belirtildi.

Ağır ceza heyetinin verdiği kararı okuyan yargıç, sanığın 22 Temmuz 2025 tarihinde saat 03.25 sıralarında Lefkoşa’nın Marmara Bölgesi’nde, Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketin arka giriş kapısını hasar vermeksizin açarak içeriye girdiğini belirtti. Yargıç, sanığın kasanın alt kısmında kilitsiz halde muhafaza edilen 69 bin 405 TL nakit parayı çaldığını açıkladı. Yargıç, sanığın olaydan bir gün önce marketin çevresinde aracıyla dolaşarak keşif yaptığını, ertesi gün sabaha karşı market kapandıktan sonra içeriye girerek hırsızlığı gerçekleştirdiğini ifade etti. Ağır ceza yargıcı, sanığın olaydan sonra yapılan kamera incelemeleri sonucu Lefkoşa’da tespit edilip tutuklandığını, tasarrufunda 57 bin 515 TL nakit paranın emare olarak alındığını belirtti. Yargıç, “Olgulara bakıldığında sanığın suç öncesinde planlama yaptığı, olay yerinde keşif yaparak eylemini önceden tasarladığı görülmektedir. Bu durum, suçun işleniş biçimi itibarıyla sanık aleyhine ağırlaştırıcı bir faktör olarak değerlendirilmiştir” dedi.

Sanığın ayrıca 29 Kasım 2022 tarihinden tutuklandığı güne kadar KKTC’de ikamet izinsiz kaldığını kaydeden yargıç, şunları söyledi: “Sanık ülkemize eğitim amacıyla gelmiş, ancak izinsiz duruma düşerek bu suçları işlemiştir. Eğitim amacıyla geldiği bir ülkede kaçak durumda kalmaya devam eden ve bu süreçte başka suçlar işleyen bir kişinin davranışı hoş görülebilir değildir. Bu husus da ceza takdirinde sanık aleyhine dikkate alınmıştır.”

Yargıç, sanığa ceza tayininde ağırlaştırıcı ve hafifletici unsurlar, suçun mahiyeti ve işleniş şeklinin dikkate alındığını belirterek, 24 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

