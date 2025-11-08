Kayaya çarptı

Ercan Havalimanı’nda kurallara uyması için kendisini uyaran görevliye ‘arıza’ diyerek, tepki gösteren O.Ç.,(E-66) gözaltına alınınca muhaceret amirine rüşvet vermeye kalkıştı. Zanlının amire, 300 dolar nakit para uzatarak “Abi bununla çay, şeker alırsınız” dediği ve böylece kamu görevlisine rüşvet teklifinde bulunma suçunu işlediği belirtildi.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye olguları aktaran polis, olayın 6 Kasım sabahı saat 02.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda meydana geldiğini belirtti. Polis, zanlının KKTC’ye giriş yaptığı sırada muhaceret işlemleri için sırada beklerken görevli memurun “kırmızı çizginin gerisinde beklemesi” yönündeki uyarısına tepki göstererek yüksek sesle “arıza” dediğini ve rahatsızlık yarattığını anlattı.

Polis, zanlının bu esnada ellerini ve kollarını gelişi güzel sallayarak görevliye karşı uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu açıkladı. Polis, olayın ardından muhaceret şubesinde beklemeye devam eden zanlının, meseleyi kapatmak amacıyla muhaceret amiri C.Ö’ye 300 dolar nakit para uzatarak “Abi bununla çay, şeker alırsınız” dediğini ve böylece kamu görevlisine rüşvet teklifinde bulunduğunu kaydetti.

Polis memuru; zanlının tutuklandığını, sorgusunda suçlarını itiraf içerikli ifade verdiğini ve ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını ifade etti. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

