Tümü kadrolu olacak

Rum Polis Genel Müdürü Stelios Papatheodoru 2023’te, Rum polisine 700 personel istihdamı yapılacağını açıkladı.

Alithia gazetesine göre dün düzenlenen “Athienu” (Kiracıköy) polis karakolu açılışında konuşan Papatheodoru, 2023’ün istihdam yılı olacağını, şu an mevcut 700 münhal kadroyu doldurmayı hedeflediklerini söyledi.

Papatheodoru tüm polislerin kadrolu olacağını belirtirken, başvuru sahiplerinin 8 Nisan’da sınava alınacağını kaydetti.

Düzensiz mültecilere karşı sınırlarda görevlendirilmek üzere Sözleşmeli Özel Polis alımı sürecinin devam ettiğini belirten Papatheodoru, bu kadroya başvuran 401 kişiden, sadece 260-270 kişinin spor testlerinden geçtiğini, bunların isim listesinin olası itirazlar için 8 gün askıda tutulacağını ve şubat ayı sonunda alımların gerçekleşeceğini söyledi. Bu kadro için 300 kişilik münhal ilan edildiğini hatırlatarak bu prosedürde 300 kişiye ulaşılamaması halinde eksik personel için yeni bir münhale daha çıkabileceklerini ekledi.

Papatheodoru 21 Ocak’ta gerçekleştirilen sınava katılan özel polis adayları olduğunu, diğer bir prosedürde ise sınavlarda başarılı olan ve 15-20 gün içerisinde psikolojik testten geçecek 434 kişi bulunduğunu açıkladı.

Törende konuşan Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Stefi Draku ise polis teşkilatına personel alımı prosedürleri tamamlandığında Kiracıköy karakoluna ek personel gönderileceğini söyledi.

Gazete Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas’ın Kiracıköy karakolunda görevlendirilen polis sayısının azlığından şikâyet ettiği bilgisini verdi.