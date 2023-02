Gizli rapor yayınlandı

ABD Maliye Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (Office of Foreign Assets Controls/ OFAC) raporunda Güney Kıbrıs’ta kayıtlı silah şirketlerinin, Türk şirketleriyle de bağlantısı olduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Pasaport Aldılar ve Türklerle Alışveriş Yapıyorlar… Silah Tüccarları Kıbrıs Vatandaşı Oldu ve ABD’nin Yaptırım Listesine Girdi” başlıklı haberinde “yeni ABD yaptırımlarının millî davaya da dokunuyor görünen Kıbrıs uzantıları var” yorumunu yaptı.

Habere göre OFAC’ın yaptırım listesine aldığı “Kıbrıs vatandaşı” 5 kişi ve bunlara ait 7 şirket şöyle sıralanıyor:

İgor Palnitsenko (E 53 / GMI Global manufacturing & Integration Ltd ile bağlantılı), Aleksander Volfoviç (E-61 / İgor Zimenkov’un şirketiyle bağlantılı), Ariel Volfoviç (E-30/ VFC Solutions Ltd ile bağlantılı), Stanislav Volfoviç (E-39 / VFC Solutions Ltd ile bağlantılı) ve İgor Zimenkov.

GBD Limited (Aleksander Volfoviç), GMI Global Manufacturing & Integration (Aleksander Volfoviç), Kliosa Limited (Aleksander Volfoviç), Pitaron Limited (İgor Palnıtsenko), Terra-az Limitted (İgor Palnitsenko), VFC Solutions Ltd (Aleksander Volfoviç).

Zimenkov yönlendiriyor

ABD Maliye Bakanlığı’nın yeni yaptırımları ilan ettiği açıklamasında, Rus askerî sanayiini destekleyen şahıs ve onlara bağlı şirketlerden söz ediliyor ve “merkezi Kıbrıs’ta bulunan ağ Rusya ve silah tüccarı İgor Zimenkov tarafından yönlendiriyor” deniliyor. Açıklamada ayrıca bu ağın, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra yüksek teknoloji ürünleri tedariki de dahil Rus savunma olanaklarıyla ilintili faaliyetlere müdahil olduğu belirtiliyor.

GBD Limited’in bir Afrika şirketine silah sistemi sağlamaktan yaptırım listesine alındığı, Aleksander Volfoviç’in “Kıbrıs’ta üslenen ve Zimenkov ile bağlantısı olan bir silah tüccarı olduğu belirtilen açıklamada Zimenkov’un ağında yer alan şu şirketlerin de sahibi olduğuna işaret edildi:

“Mateas Limited, Kliosa Limited, VFC Solutions Ltd, U-Stone Limited EOOD (Bulgaristan) GMI Global Manufacturing & Integration Ltd, D.E.S. Defense Engineering Solutions Ltd (İsrail).

Gazete, silah ticareti alanında faaliyet gösteren ve Rum Şirketler Mukayyitliğinde “kuruluş amacı her tür askerî malzeme ticareti” ifadesiyle kayıtlı GBD Limited şirketin baş hissedarları görünen Aleksander Volfoviç ve İgor Zimenkov’un “Kıbrıs”, Makis Piflaks’ın ise Özbekistan vatandaşlığının, OFAC yaptırım listesine Rus savaş sanayiini beslemek suçlamasıyla alındığını yazdı.

Elde ettiği verilerin, silah ticareti alanında çeşitli ülkelerle işbirliği yapan GBD yetkililerinin Türk şirketleri ile de ilintili olduğunu gösterdiğini savunan gazete, şu iddiaları da ortaya koydu:

“Aleksander Volfoviç GBD CEO’su olarak Mart 2017’de, satın alma müdürü Türk pasaportu hamili olan başka bir şirketle uluslararası işbirliği anlaşması imzaladı. Kasım 2017’de MDI (Montenegro Defence Industry) ile Türkiye’den bir müşterisine RPG roketi sağlama anlaşması yaptı. Şubat 2017’de Türkiye Millî Savunma Bakanlığı için çok sayıda zırhlı araç temini konusunda teklif verdi.”