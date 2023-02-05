UBP’den CTP’ye eleştiri

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkanı Tufan Erhürman’ı Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın telaffuz ettiği “Kıbrıs Türk Devleti” ifadesini, federasyon görüşme sürecinde geçen "kurucu devlet" ile bağdaştırmaya çalıştırdığı gerekçesiyle eleştirdi. Hasipoğlu, Erhürman’ı Oktay’ın açıklamalarını bir kez daha okumaya, samimi bir şekilde anlamaya ve Kıbrıs’taki gerçeklere uygun davranmaya davet etti.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu yaptığı yazılı açıklamada, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Kıbrıs Türk Devleti’nin tanınması çağrısını, ortaya koydukları Kıbrıs politikasının doğruluğunun ve TC tarafından sahiplenildiğinin göstergesi olarak değerlendirdi. Hasipoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulunda yaptığı tarihi konuşmadan sonra, Sayın Oktay tarafından yapılan ve gerek BM’nin ülkemizdeki yetki ve otoritesini sorgulayan, gerekse tanınma talebini içeren işbu çağrı üzerine, ülkemizde birlik olup tek ses olmamız gerekirken, sırf kendi istedikleri ancak başarısız olan federasyon görüşme süreci ile bağdaştırılmasını büyük bir talihsizlik olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Oktay’ın açıklamasında geçen Kıbrıs Türk Devleti ifadesini federasyon görüşme sürecinde geçen “kurucu devlet-Kıbrıs Türk Devleti” ile bağdaştırdığı gerekçesiyle Tufan Erhürman’ı eleştiren Hasipoğlu, Annan Planı’nda bahsi geçen "egemence" ifadesinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu egemen eşitlik" talebiyle ilgisiz olduğunu kaydetti.

“Oktay, güçlü bir egemenlik kavramından bahsetmiştir”

Annan Planında, güçlü bir merkezi devlet ve egemen olmayan, adı devlet olan eyaletler olduğunu ve merkezi federal devlet karşısında sınırlı yetkileri olan “devletçiklerin” tanınma talebinde bulunmasının mümkün olmadığını anlatan Hasipoğlu, Fuat Oktay’ın telaffuz ettiği Kıbrıs Türk Devleti ifadesiyle ise tanınma talep edildiğini söyledi.

Oğuzhan Hasipoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ana Muhalefetin, tek alternatif federasyondur düşüncesinden hareketle, her açıklamayı federal görüşme süreci parametreleri ile bağdaştırmaya çalışmasına gerek yoktur. Ana Muhalefet liderini, Sayın Oktay’ın açıklamalarını bir kez daha okumaya, samimi bir şekilde anlamaya ve keza Birleşmiş Milletler’in Rum yanlısı kararlarını ‘fırsat’ olarak nitelemek yerine, bu net mesajları anlamaya ve Kıbrıs’taki gerçeklere uygun davranmaya davet ederim.