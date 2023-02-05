Gençlerle ilgilendi projelerini dinledi

Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkıları, KKTC Telsim, İskele Belediyesi ve Cyprus Robotics’in destekleriyle eğitimlerin sürdüğü İEZB-MEM Teknoloji Atölyesi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam’ı ağırladı. Ekim 2022’de hizmete açılan ve hız kesmeden eğitimlerine devam eden İEZB-MEM Teknoloji Atölyesi’ni ziyaret eden ve burada İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı ile görüşen Bakan Yardımcısı Çam’a, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile TİKA Lefkoşa Başkanı Havva Pınar Özcan Küçükçavuş da eşlik etti.

İEZB Başkanı Serkan Kırmızı tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Çam, Robotik Kodlama eğitimi alan gençlerle bire bir ilgilenip, sohbet etti.

Robotik kodlama eğitimi hakkında Serkan Kırmızı’dan bilgi alan Bakan Yardımcısı Çam, robotik kodlama konusunda gençlere sorular yöneltti.

Aldığı yanıtlar karşısında son derece memnun olan Çam’a, gençlere çalışmalarında başarılar diledi.

Kırmızı, Bakan Yardımcısı Çam’a sulu tarım ve tarım robotu projelerinden bahsetti

Çam: Çalışmalardan mutluyuz

Çam incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, bu kadar yetenekli gençlerin mutlaka desteklenmesi ve önlerinin açılması gerektiğini ifade etti. İEZB Başkanı ve Yönetim kurulunun güzel işler çıkardıkları ve bölgeye faydalı projeler ürettikleri için teşekkür eden ve bu projeleri hayata geçirmek için verilen uğraşların kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Kayalar: Çok memnun olduk

TİKA Başkanı Serkan Kayalar da gördükleri ve duydukları karşısında son derece mutlu olduğunu ifade etti. ‘Bölgede bir sivil toplum örgütünün güzel projeler ürettiğini ve bu projelerini gençlerle de bütünleştirdiğini görmekten çok mutluyuz’ diyen Kayalar, gençlerin heyecanları, yaptıkları için tebrik etti.

