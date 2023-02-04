Mohd’yi otopsi raporu kurtardı

Suna ERDEN

Girne’nin en işlek caddesinde yaya geçidinde yürürken ardı ardına iki aracın çarpması sonucu yaşamımı yitiren Birsen Güleş’in otopsisi yapıldı. Yapılan otopside Güleş’in ilk darbe sonucu yani Erdal Altunel isimli sürücünün yönetimindeki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan tespit üzerine kazayla ilgili tutuklanan Mohd Sabet Said serbest bırakıldı. Sürücü Erdal Altunel ise dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Nadir Timuçin, duruşmada olguları yeniden aktardı.

Polis, kazanın 1 Şubat saat 23.15 sıralarında Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, çift şeritli yol içerisinde doğu istikametine doğru 169 promil alkollü içki tesiri altında seyreden Erdal Altunel’in yönetimindeki JL 777 plakalı araçla yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmekte olan Birsen Güleş'e çarpıp 26 metre savrulmasına neden olduğunu ifade etti. Polis, 26 metre savrulan yayanın yolun karşı şeridine savrulduğu esnada batı istikametine doğru dikkatsizce seyreden Mohd Sabet Said yönetimindeki KE 676 plakalı aracın önüne düştüğünü belirtti. Kaza sonucu ağır yaralanan Birsen Güleş’in yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis çavuşu, kazanın ardından olay yerinden kaçan Altuner’in mobese kameralarından tespit edildiğini söyledi.

Polis çavuşu Nadir Timuçin, tespit edilen zanlının kazadan bir buçuk saat sonra polise gelerek teslim olduğunu ifade etti.

Otopsi tamamlandı

Kazanın ardından her iki araç sürücüsünün mahkemeye çıkarılarak, haklarında bir gün süreyle tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde Birsen Güleş’in otopsisinin yapıldığını belirtti. Polis, yapılan otopsi sonucu Birsen Güleş’in ilk çarpma nedeniyle yaşamını yitirdiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis çavuşu, yapılan tespit üzerine diğer sürücü Mohd Sabet Said’in serbest bırakıldığını açıkladı. Polis, ayrıca bir günlük tutukluluk süresi içerisinde 4 kişiden ifade aldıklarını, zanlı Altunel’in evinde arama yaptıklarını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkeme talebi kabul etti.

