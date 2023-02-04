2023 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 oktan), Motorin (Mazot), Gaz Yağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi’yle yeniden düzenlenen akaryakıt fiyatları önceki günkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 95 Oktan Benzin 20,61 TL; 98 Oktan Benzin 20,92 TL; Euro Diesel 21,27 TL; Gaz Yağı 22,09 TL’den satılacak.
Akaryakıta indirim yapıldı
Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. 95 ve 98 oktan benzinde 39 kuruş, Euro Diesel’de 1,44 kuruş ve Gaz Yağında ise 1,19 kuruş indirim yapıldı.
2023 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 oktan), Motorin (Mazot), Gaz Yağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi’yle yeniden düzenlenen akaryakıt fiyatları önceki günkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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