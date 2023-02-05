‘Çirkin dil’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün muhalefete yönelik söylediği "14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar" sözlerine tepki yağdı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "14 Mayıs günü bu çirkin dili, milletimizin oylarıyla hayatımızdan çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Aydın'da "toplu açılış töreni" adı altında Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Kendisine ve partisine destek isterken tepki çeken ifadeler kullanan Erdoğan, muhalefeti ağır sözlerle hedef aldığı konuşmasında "14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar" dedi.

Erdoğan'ın o sözlerine muhalefet cephesinden tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları:

Erdoğan'ın sözlerine ilk tepki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak "Edep yahu" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: "Bu dili kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz! Bu kirli siyaset 14 Mayıs'ta son bulacak. Sabredin, çoğu gitti 99 gün kaldı!"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: "Sayın Erdoğan’ın bugünkü Aydın konuşmasını yayınlayan tv kanallarına sesleniyorum: Lütfen yayın öncesi ilgili uyarı işaretini videonun başına yerleştiriniz."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: "14 Mayıs günü bu çirkin dili, milletimizin oylarıyla hayatımızdan çıkaracağız."

CHP Milletvekili Gaye Usluer: "Bu dili istemiyoruz. Az kaldı. 14 Mayıs’ta hep birlikte 'bye, bye' diyeceğiz."

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal: "Edebim el vermez edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap, edebi elden gidene. Yunus Emre"

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına önce 'sürtük' dedi. Şimdi ise 'bunlara öyle bir çakalım ki...' diyor. Gitmene 99 gün kaldı, bunu biliyorsun. Her gün daha da seviyesizleşiyorsun, her gün daha da çirkinleşiyorsun Erdoğan!"



Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2023, 02:39