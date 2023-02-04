Kural ihlalleri can yakıyor

Abdullah SUİÇMEZ

Trafik kazalarının ardı arkası kesilmiyor. Sürat, alkol ve dikkatsiz sürüşten dolayı meydana gelen kazalara dün yenileri eklendi. Lefkoşa- Girne anayolu, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu, Alayköy ve Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı,

2 sürücü alkollü çıktı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün akşam saat 19.45 sıralarında, Alayköy yolu üzerinde, Muhammet Arsanca, yönetimindeki JU 855 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada başıboş köpeğin yola atılması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak banket içerisinde bulunan ağaca çarptı.

Ağaca çarptıktan sonra kontrolsüzce tekrar yola giriş yapan Arsanca’nın yönetimindeki araç Alayköy istikametine doğru seyreden Hamza Berdan yönetimindeki MG 100 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan JU 855 plakalı araç sürücüsü Muhammet Arsanca’nın tedavisi sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sürüyor.

Bir kişi ağır yaralandı

Lefkoşa- Girne anayolunda direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç, yolun solundan çıktı, beton sete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan 53 yaşındaki Mehmet Zülfi Türkyılmaz ağır yaralanarak, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Araç sürücüsü 46 yaşındaki Neslim Balcı da YDÜ Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Alkollü sürücü kazaya neden oldu

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda meydana gelen kazada ise alkollü içki tesiri altındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Aygün (E-21), dün sabah saat 01.30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda Köpek Barınağı yakınlarında GP 632 plakalı araçla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüjün bordur taşlarına çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Yoldan çıkan araç, 4 metre derinliğindeki su menfez çukuruna çarptıktan sonra takla atıp, tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu, alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Emre Hacıhasanoğlu (E-19) ve Enes Aygün (E-25) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yolcular acil serviste, araç sürücüsü ise yapılan ameliyatın ardından cerrahi serviste müşahede altına alındı.

Sürücü de yolcu da yaralandı

Öte yandan, Karaoğlanoğlu’nda Rıfat Akkuyu (E-31), NR 263 plakalı araçla dün akşam geri geri anayola çıkış yaptığı sırada, Tanyel Dayıoğlu (K-37) yönetimindeki SE 616 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Akkuyu ve araçta yolcu olarak bulunan Caner Öner (E-40) Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından acil serviste müşahede altına alındı.

Polis, adı geçen diğer sürücünün kaza sırasında 71 miligram alkollü içki tesiri altında olduğunu açıkladı.

Polis her iki kazanın soruşturmasının devam ettiğini belirtti.

