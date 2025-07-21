Projeler hayat buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temeli atıldı ve tamamlanan Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları’nın açılışı yapıldı.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Barış Harekatı’nın 51’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında KKTC’ye gelen Erdoğan’ın katılımıyla temel atma ve açılış törenleri yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde “Ay Yıldız Aynı Yoldayız” sloganıyla gerçekleşen törende, Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temeli atıldı ve tamamlanan Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları’nın açılışı yapıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, askeri yetkililer, Türkiye’den ve ülkeden bürokratlar, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ eşlik etti.

Tören, “Sen Kıbrıs Türkü’nü yalnız mı sandın?” isimli 20 Temmuz Barış Harekatı’na ilişkin video gösterimiyle başladı. Ardından Tatar ve Erdoğan birer konuşma yaptı.

Erdoğan: İki yılda KKTC’ye 37 milyar TL kaynak aktarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının önünün kesilmek istendiğini ancak Türkiye’nin her zaman yeni yollar ve çözümler ürettiğini belirtti.

Erdoğan, Mayıs ayında da çeşitli eserlerin açılışını yaptıklarını hatırlatarak, şimdi de Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları ile Yeni Maraş Sağlık Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Erdoğan ayrıca, Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin temelinin atıldığını duyurdu. Erdoğan, “Bu hastane 320 yatak kapasitesi, 110 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathane ve 80 poliklinikle hizmet verecek” dedi.

Erdoğan, Lefkoşa’daki yeni çevre yolu projesinin tamamlanan 15,5 kilometrelik kısmının trafik yükünü azaltacağını, Güzelyurt ve Lefke bölgelerinin Ercan Havalimanı’na ulaşımını hızlandıracağını belirtti. Projeyle yıllık 2,1 milyar lira zaman ve 77 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağlanacağı, ayrıca 4.500 ton karbon salımının önleneceği ifade eden Erdoğan, sağlık yatırımlarının yanı sıra ulaşım, eğitim, tarım, enerji ve sosyal alanlarda da büyük projelerin sürdüğünü, iki yılda KKTC’ye 37 milyar TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binalarının yapımıyla devlet ciddiyetine yakışan bir yapının ortaya çıktığını ifade eden Erdoğan, KKTC’nin gelişen yapısıyla örnek bir kalkınma hamlesi içinde olduğunu vurguladı. Erdoğan, konuşmasını “Ay yıldız, aynı yoldayız” sözleriyle tamamladı.



Tatar: Türkiye yanımızda

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Türkü yalnız değildir, bu yolculukta her zaman Türkiye Cumhuriyeti yanımızdadır” dedi.

Tatar, Lefkoşa’nın merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltacak Kuzey Çevre Yolu ve yeni köprülü kavşakla önemli bir adım atıldığını vurguladı. Transit trafiğin şehir dışına alınacağını belirten Tatar, projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmasında, Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi’nin ilk etabının temelinin atıldığını kaydeden Tatar, tamamlandığında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin de yenilenmesiyle Lefkoşa bölgesindeki toplam yatak kapasitesinin bine ulaşacağını söyledi.

Tatar, temel atma töreninde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür ederek, Erdoğan’ın sadece bugün değil, pandemi sürecinde de KKTC’nin yanında olduğunu hatırlattı. Pandemi döneminde, Erdoğan’ın talimatıyla 100 gün içinde tamamlanan Acil Durum Hastanesi'nin KKTC’ye kazandırıldığını ve sağlık sistemine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Tatar, “KKTC gelişiyor, büyüyor. Bu yatırımlar da bu gelişimin bir parçası” diyerek, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının yer aldığı Cumhuriyet Yerleşkesi’nin de önemli bir simge olduğunu vurguladı. “Burası Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığının, özgürlüğünün bir ifadesidir” diyen Tatar, ayrı devlet vurgusu yaparak, bu yolda Türkiye ile birlikte yürümekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ve KKTC bakanları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Din İşleri Başkanı Hakan Moral ile temel atma törenlerini gerçekleştirdi.

İlk önce Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin temelini atmak için canlı bağlantı gerçekleştiren Erdoğan'ı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek karşıladı.

Bakan Memişoğlu, "Kardeşlerimizle beraber burada sizin vizyonunuz, hayaliniz olan şehir hastanesi konseptinde bir hastanenin temelini atıyoruz." dedi.

Bağlantı Yolları Projesi

Erdoğan, daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın bulunduğu Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin açılışına canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunun 4,5 kilometrelik kesimiyle toplam 10,5 kilometreyi Girne Köprülü Kavşağı ile açtıklarını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin hayırlı olmasını diledi.