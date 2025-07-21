Dünyaya anlatılacak

Kıbrıs Türk Halkı’nın 1958-1974 yılları arasında verdiği varoluş ve özgürlük mücadelesini konu alan “Ayşe Tatile Çıktı” isimli filmin çekimleri dün Lefkoşa’da başladı.

Lacivert Media tarafından çekilen film, Kıbrıs Türkü'nün haklı varoluş mücadelesinin dünyaya anlatılmasını hedefliyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, film setini ziyaret ederek, yapımcı ve oyunculara başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Tatar; filmin, Kıbrıs Türkü’nün, 1974 yılına gelene kadar neler yaşadığını genç nesillere ve tüm dünyaya aktarabilmek adına büyük bir hizmet olacağını vurguladı. Filmin KKTC’nin tanıtımı için de yararlı olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, filmin galasını da izlemeyi temenni ederek, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Yapımcılığını Lacivert Media Direktörü Coşkun Özer’in yaptığı filmin yönetmenliğini Özer Feyzioğlu yapıyor. Başrolde ise Emre Bey ve Almila Ada rol alıyor.