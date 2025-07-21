51’inci yıl coşkusu

Barış Harekatı’nın 51. Yıldönümü tören ve etkinliklerle kutlandı. Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber geniş bir heyet katıldı. Ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanısıra Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksekmahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, konuk bakanlar, milletvekilleri, üst düzey yetkililer, askeri erkan ile diğer yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende coşkulu anlar yaşandı.

Aileler çocuklarıyla birlikle sunulan gösteriler beğeniyle izlendi.

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki tören alanına birlikte gelen Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, alkışlarla karşılandı. İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan tören, Cumhurbaşkanı Tatar’ın tören birliklerini denetleyip, halkın bayramını kutlamasıyla devam etti. Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı.

Anıtlara çelenkler koyuldu

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı önünde de tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, KKTC ve Türkiye'den bakanlar, Türkiye’den gelen bazı parti başkanları, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile diğer sivil ve askeri yetkililer katıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Tören, Anıt Özel Defteri’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasıyla sona erdi.

Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa'daki ilk tören Şehitler Anıtı önünde düzenlendi.

Törene, Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi Piyade Kurmay Albay Ali Karakaş, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Piyade Kurmay Albay Ali Göçer ile siyasi parti, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri katıldı.

Saat 08.00’de çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören, Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanmasıyla sona erdi.

Dört bir yanda törenler düzenlendi

Gün dolayısıyla Güzelyurt’ta iki ayrı tören düzenlendi.

Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önündeki tören saat 08.00’de protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle tören sona erdi.

Müze önündeki tören saat 09.15’te yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiir okunmasının ardından resmigeçitle tören sona erdi.

İskele’deki tören ise Ecevit Meydanı’nda saat 09.00’da yapıldı. Törende, anıta çelenklerin sunulması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu; tören birlikleriyle halkın bayramı kutlandı. Tören, konuşmalar, şiirler, halk dansları gösterisi ve tören geçişi ile tamamlandı.

20 Temmuz Lefke ve Gazimağusa’da düzenlenen iki ayrı törenle kutlandı.

Solo Türk gösteri yaptı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında Girne’de 2 ayrı tören düzenlendi. İlk tören Yavuz Çıkarma Plajı’nda, ikinci tören ise Girne Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında, 18.00’de Solo Türk gösterisi yer aldı.