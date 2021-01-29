Toplam sayı 260’a ulaştı

Son 28 günde İngiltere’de yaşayan 37 Kıbrıslı Türk, 18 Kıbrıslı Rum Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Geçtiğimiz mart ayından günümüze kadar ise toplam 260 Kıbrıslı Türk’ün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Coronavirüsün mutasyona uğradığı İngiltere'de ölümlerin hızla devam ettiğine dikkat çekti.

Horozoğlu “Kıbrıs Türk ve Kıbrıslı Rum toplumu ile birlikte, Londra’da son bir haftadaki ölüm istatistiklerine göre ölümlerin yüzde 4,7’sini oluşturmakta. Yalnız Kıbrıslı Türkler ise yüzde 3,1’ini oluşturmakta” bilgisini paylaştı.

27 Ocak Çarşamba günü, bilinen bir hastalığı olmayan 37 yaşındaki Eren Elmaz’ın Coronavirüs sebebiyle vefat ettiğine dikkat çeken Horozoğlu, geçtiğimiz hafta sonu ise 44 yaşındaki bir Kıbrıslı Türkün hayatını kaybettiğini belirtti. İşte Horozoğlu’nun açıklaması:

“Kıbrıs Türk ve Kıbrıslı Rum toplumu ile birlikte, Londra’da son bir haftadaki ölüm istatistiklerine göre ölümlerin yüzde 4,7’sini oluşturmakta. Yalnız Kıbrıslı Türkler ise yüzde 3,1’ini oluşturmakta. Noel’den (25 Aralık 2020) itibaren 113 Kıbrıslı Türk Coronavirüs sebebiyle hayata gözlerini yumdu.

Kesin olarak bilinen toplam ölüm sayısı Kıbrıslı Türkler için 260 ve Türkiye kökenli toplum için 65. Türkiye kökenli toplumun ölüm sayısının daha yüksek olduğu inanılmakta. İngiltere, can kaybında 100 bin sınırını geçen ilk Avrupa ülkesi, dünyada da beşinci ülke oldu. Toplumumuz içinde 15 Mart’ta Kıbrıslı Türk Ahmet Raşit’in hayatını kaybetmesinin ardından başlayan Corona kayıpları hızla devam ediyor. Böylesi dönemde salgın sadece yaşlıları değil gençleri de aynı zamanda etkiliyor. Genç ve kronik rahatsızlığı bulunmayan kişilerde dahi Covid-19 ağır seyrediyor.27 Ocak Çarşamba günü, bilinen bir hastalığı olmayan 37 yaşındaki Eren Elmaz Coronavirüs sebebiyle vefat etti. Geçtiğimiz hafta sonu ise 44 yaşındaki bir toplum üyemizi kaybettik.”