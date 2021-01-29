Tüm ülke çarşamba gününe kadar kapandı

Sağlık Üst Kurulu’nun tavsiyesi üzerine dün gece toplanan Bakanlar Kurulu, tüm ülkenin 3 Şubat Çarşamba gününe kadar kapanması yönünde karar aldı. Alınan kararları açıklayan Başbakan Ersan Saner, Girne bölgesiyle ilgili kapama kararının 10 Şubat’a kadar süreceğini söyledi. Saner, vaka sayısının seyrine göre yeni kararların alınabileceğini belirtti.

Çarşamba gününe kadar açık kalacak işletmeler konusuna da açıklık getirildi. Buna göre polis, itfaiye, eczaneler, kasap, marketler ve bankalar dışında, resmi daireler dahil her yer kapanacak. Kararların açıklanması sonrasında Diyalog’a görüş belirten vatandaşlar bankaların tam gün çalışacak olmasına anlam veremediklerini söyledi.

Tedarikçileri açık olacak

Yeni tip Coronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde kapanma kararı alındı. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince alınan ilave Covid-19 tedbir kararları Bakanlar Kurulunun ardından Başbakan Ersan Saner tarafından açıklandı.

Buna göre; daha önce alınan karar uyarınca, Girne'de 28 Ocak'tan 10 Şubat saat 23.59’a, Lefkoşa'da ise 28 Ocak'tan 03 Şubat 23.59’a kadar kapanma kararı alındı.

Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke'nin ise 29 Ocak 00.01’den başlayarak, 3 Şubat 23.59’a kadar kapanmasına karar verildi.

Tüm ilçelerde eczane, benzin istasyonu, fırın, kasap, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler ve bunların tedarikçileri açık olacak.

2 Şubat’ta yeniden değerlendirilecek

İlçeler arası giriş çıkışlar durdurulurken, bu kararlar 02 Şubat'ta yeniden değerlendirilecek.

10 Şubat'a kadar devlet okulları ve özel okullarda, tüm okul öncesi ve ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitim durdurulurken, eğitime online devam edilecek. Kreşler ve özel eğitim merkezleri ise bu uygulamadan muaf olacak.

İşte madde madde son kararlar

1. 31 Ocak 2021 tarihine kadar ülkelere göre belirtilen karantina kararlarının belirtilecek olan ikinci karara kadar uzatılmasına karar verildi.

2. KKTC genelinde artan yerel bulaş nedeni ile 02 Şubat 2021 tarihinde yapılacak olan yeniden değerlendirmeye kadar;

• Girne ilçesinin belirtilen şekilde devam ederek 28 Ocak 2021 tarihinden 10 Şubat 2021 saat: 23.59’a,

• Lefkoşa ilçesinin belirtilen şekilde devam ederek 28 Ocak 2021 tarihinden 03 Şubat 2021 saat: 23.59’a,

• Diğer tüm ilçelerde (Gazimağusa, Güzelyurt, İskele, Lefke) 29.01.2021 saat: 00.01’den 3 Şubat 2021 saat: 23.59’a kadar aşağıda belirtilenler dışında kalan tüm faaliyet ve işyerlerinin kapatılması/ durdurulmasına karar verildi.

Açık kalacak hizmetler

-Eczane, benzin istasyonu, fırın, kasap, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler ve bunların tedarikçileri, (Eczane, fırın ve benzin istasyonları dışında kalan, kasap, market gibi temel ihtiyaç işletmeleri 06.00 ile 19.00 saatleri arasında açık kalacaktır.)

-06.00 ile 23.59 saatleri arasında restoranların sadece paket servis hizmetleri,

-TÜK’ün yem ve arpa satışının devam etmesi, Yem fabrikaları ve yem tedarikçilerinin faaliyetlerini sürdürmelerinde gerekli esnekliğin gösterilmesi, Un fabrikaları, Süt Kurumu ve süt işleyen imalathanelerin de üretimlerine devam etmesi,

- Oto araç kurtarma, internet servis sağlayıcılarının acil arıza hizmetlerinin devam etmesi,

- Özel güvenlik hizmeti veren firmaların çalışmaya devam etmesi,

- Su ve meşrubat üreticileri, dağıtıcıları ve satıcılarının hizmet vermeye devam etmesi,

- Hayvancılık, tarım, gıda, zirai mücadele ve bu sektörlere ait ihtiyaç tedarikçilerinin faaliyetlerinin devam etmesi,

-Maske ve kişisel koruyucu ekipman üreticilerinin faaliyetlerinin devam etmesi uygun görülmüştür.

İlçeler arası giriş-çıkışlar durduruldu

3. İlçeler arası giriş çıkışların durdurulmasına karar verilmiştir. Bu süreçte ilçelerde ikamet eden polis, sağlık, itfaiye, sivil havacılık, matbaacılar, elektrik kurumu, belediyeler, bankalar ve muhasebeciler, sarı basın kartı sahibi ve/veya basın çalışanlarının hizmetlerine devam edeceği nedenle belgelemeleri koşulu ile giriş çıkışlarını sürdürebileceklerdir. Ayrıca Bakanlıklar ve Bakanlıklara bağlı Dairelerde kamu hizmetlerinde herhangi bir aksama olmaması amacıyla en üst ita Amirlerinin uygun göreceği çalışma düzenine göre çalışanlar, ihtiyaç duyulması halinde görevlerine devam edeceklerdir.

4. Tüm ülkede tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanması kurul tarafından önerilmektedir.

5. 10 Şubat 2021 tarihine kadar devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimlerin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) durdurularak online eğitime geçilmesi uygun görülmüştür. Bu uygulama kreşler ve özel eğitim merkezlerini kapsamamaktadır.

Güneye gidiş-gelişlerle ilgili kararlar

6. Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta rutin tedavi gören/tedavileri başlanmış hastaların mağduriyet yaşamaması ve tedavilerinin tamamlanabilmesi amacıyla Güney Kıbrıs'a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca tedavi sonrasında ülkemize dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinin yedinci ve on dördüncü günlerinde yeniden PCR testlerini yaparak sonuçlarını Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

7. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapan kişilerin karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür.

8. Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan yalnızca sağlık amacı ile ambulansların transit geçişlerde karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmalarına bunun dışındaki geçişlerin karantinaya tabii olması uygun görülmüştür.

9. Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişilerin, 72 saat içerisinde yapılan güncel negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapabileceklerdir.

10. BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi, Ara Bölge ve Barış Gücü çalışanları son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir.

11. Cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile yapılmasına karar verilmiştir.

12. Takım spor antrenman ve müsabakalarının bir sonraki karara kadar durdurulmasına karar verilmiştir.

13. Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

Karantina sürecek

14. Güney’de ikamet edip Kuzey Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

15. Beyarmudu’nda ikamet eden kişilerin Üsler Bölgesi’nde hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla karantina uygulaması olmaksızın Üsler Bölgesi’ne günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

16. İşyeri açılış törenlerinin, düğün, sinema, tiyatro, doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlit, sergi vb. faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin kararın bir sonraki karara kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

17. Ev ziyaretlerinin durdurularak, çekirdek aile dışında aile fertlerinin bir araya gelmemesine özen gösterilmesi gerekli görülmüştür.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 11:41