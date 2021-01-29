Uyanık Muhammet

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Maraş bölgesinde yaşanan olayda başkasına ait evi kendisinin gibi gösteren 46 yaşındaki Muhammet Gökmen, sahtekarlıkla 262 bin TL aldı. Zanlının 2020 yılı içerisinde başkasına ait evi N.S. isimli bir kadına sattığı belirtildi. N.S.’nin Tapu Dairesi’nden devir işlemlerinin yapılmadığını öğrendiği, bunun üzerine polise giderek şikayetçi olduğu belirtildi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturma başlatılırken, dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ifadesinde borçlarını ödemek için böyle bir suç işlediğini itiraf ettiği açıklandı.

Gerçeği Tapu Dairesine gidince anladı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kıvanç Özoğlu, zanlının, 2020 yılı Ağustos ve Aralık ayları arasında, Gazimağusa’da, Antalyalılar bölgesi olarak bilinen yerde, başkasına ait evi kendisine ait olduğunu söyleyerek, N.S. isimli bir kadına sattığını söyledi.

Polis, zanlının, konu satış karşılığında 262 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettiğini belirtti.

Müşteki kadının, önceki gün Tapu Dairesine giderek devir işleminin gerçekleşmediğini öğrenmesi üzerine polise şikayette bulunduğunu anlatan Özoğlu, zanlının tespit edilerek gözaltına alındığını aktardı.

Borçlarımı ödedim

Polis, zanlının, “tüm borçlarımı ödemek için yaptım” diyerek suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, ayrıca, müştekinin şikayetçi olduğu gün, şikayetten hemen önce, temin ettiği paranın 50 bin TL’sini iade ettiğini aktardı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 1 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.