Kuzeyde 47, güneyde 158 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 47, Güney Kıbrıs’ta ise 148 yeni vaka tespit edilirken, 4 Covid-19 hastası yaşamını yitirdi. Güneyde toplam can kaybı 197’ye çıkarken, kuzeyde 14’te kaldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan 3 bin 605 testle, 47 Covid-19 vakası daha tespit edildiğini, 1 kişinin yoğun bakıma alındığını açıkladı.

Bakan Pilli, vakalardan 1 kişinin hava yolu ile geldiğini, vakalardan 13’ünün daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 33 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 12’sinin Lefkoşa, 30’unun Girne, 1’inin Gazimağusa, 1’inin Güzelyurt, 2’sinin İskele bölgesinden olduğunu belirtti.

Güneyde 4 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan 4 kişi hayatını kaybederken, son 24 saate yapılan 13 bin 594 test sonucunda 158 yeni vaka saptandı. Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan ölenlerin sayısı 197’ye yükseldi.

KKTC’de Corona’da son durum

Dün yapılan test sayısı: 3605

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 47

Ülke dışından gelen vaka sayısı: 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı: 13

Yerel vaka sayısı: 33

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 8

Dün kaybedilen hasta: 0

Yapılan toplam test sayısı: 395. 689

Toplam vaka sayısı: 2208

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 1834

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 360

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 88

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 263

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 14

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 9.