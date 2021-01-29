Değirmenlik bölgesinde 17 vaka

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, bölge sınırları içinde toplam vaka sayısının 17 olduğunu açıkladı. Karavezirler, vakalardan 7’sinin belediye çalışanı, 6’sının personelin eşi ve çocukları olduğunu, 4’nün muhtarlıklarda tespit edildiğini, 2 kişinin ise bölge halkından olduğunu belirtti.

Karaveziler, katıldığı bir televizyon programında Değirmenlik’teki vakalarla ilgili bilgiler verdi.

Ali Karavezirler şöyle konuştu: “Değirmenlikte 2 vatandaş, 7 belediye personeli pozitif çıktı. Çalışanların eşi ve çocuklarından ise 6 kişi pozitif. Belediye sınırlarındaki 21 muhtarlıkta 4 pozitif vaka var. 6 kez test yaptırdık ve bu vakaları belirledik. Sağlık Bakanlığıyla istişare içindeyiz ve bakanlığa yardımcı olmaya hazırız. Vatandaş kurallara uysun. Kapanma daha önce yapılsaydı bu kadar çok vaka olmayacaktı. Karantinada ve evde olan çalışanlarımız var. Şu an 60 çalışanla bölgeye hizmete vermekteyiz. Ercan Havaalanı ve en büyük süpermarket bizim bölgede buradaki sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını 11 aydan beridir denetliyor.”