Üçlü görüşme umudu yok

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, başkanlığında toplanan Ulusal Konsey'i , Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili olarak bilgilendirildi.

Fileleftheros gazetesi “Üçlü Görüşmeyle İlgili Düşük Beklentiler- Başkan New York’a Türk Tarafının da Olumlu Yanıt Vereceğini Ümit Ederek Gidecek” başlıklarıyla yer verdiği haberinde Rum Yönetiminin dünkü toplantıda BM Genel Sekreteri tarafından üçlü bir görüşme toplanmasıyla ilgili var olan düşük beklentileri kayda geçirdiğini yazdı.

Hristodulidis’in BM Genel Sekreteriyle görüşmeye hali hazırda üçlü görüşmeye olumlu yanıt vermiş olarak gideceğini kaydeden gazete, her şeyin Türkiye faktörü ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ne söyleyeceğine bağlı olduğunu öne sürdü.

Ulusal Konsey'in dünkü görüşmesinde BM ve BM Genel Sekreteri Guterres’in üçlü görüşme toplanmasıyla ilgili engelleri aşmaya çalıştıklarının kayda geçirildiğini ifade eden gazete, öte yandan üçlü görüşmenin önümüzdeki ekim ayından önce gerçekleşmesinin beklenmediğini belirtti.

Şu ana kadar yapılan istişarelerden BM’nin üçlü bir görüşmenin gerçekleştirilmesiyle ilgili muhtemel dönemi ekim ayının ikinci yarısı olarak gördüğünü kaydeden gazete, Lefkoşa Rum kesiminin ise üçlü bir görüşme yapılmasının Türk tarafının tutumuna bağlı olduğu konusunda net olduğunu öne sürdü.

Haberde tüm paydaşların New York’ta bulunacağı ve BM Genel Sekreteri'yle görüşmeler yapacağı önümüzdeki hafta, bu yönde çaba harcanmasının beklendiği de ifade edildi.

Hem AB üyesi devletlerin hem de Kıbrıs sorunuyla ilgili tarafların mesajını alan Türkiye’nin rolünün belirleyici olmaya devam ettiğini kaydeden gazete, Türk tarafının 3D (doğrudan uçuş, doğrudan ticaret ve doğrudan temas) konusunun ileriye götürülmesiyle puan kazanmaya çalıştığını iddia etti.