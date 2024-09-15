Kuzey’in oğlu kenti salladı

Karadeniz müziğinin sevilen ismi, güçlü yorumcu ve Kuzey’in oğlu lakaplı Volkan Konak, Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında Girne Amfi Tiyatro’da sahne aldı.

Geçen cuma akşamı muhteşem bir konsere ev sahipliği yapan Girne Amfi Tiyatro tıklım tıklım doldu.

Volkan Konak yaklaşık 4 bin 500 kişi karşısında sahneye çıkarak, unutulmaz bir performans sergiledi. Saat 21.00’de başlayan konser boyunca Konak, en sevilen şarkılarını, muhteşem görsel şovlarla birlikte seyircisine sundu. Girne’ye unutulmaz bir akşam yaşatan ‘Kuzeyin Oğlu’ Girne’den tam not aldı.

Ata dakikalarca alkışlandı

Konserde dev ekrandan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Zeybek oyunu oynarken çekilmiş fotoğrafları gösterildi.

Büyük liderin ekrana yansımasıyla alanda alkış tufanı koptu.

