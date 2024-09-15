Hep birlikte destek olalım

Böbrek ve mesane rahatsızlığıyla mücadele eden ve tedavisi için geçmişte de yardım kampanyaları düzenlenen Nefes Davşan adlı çocuk için yeniden yardım kampanyası başlatıldı. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde böbrek ve mesane hastalığıyla boğuşan Nefes için sosyal medya üzerinden başlatılan yardım kampanyasıyla tedavi masraflarının karşılanması hedefleniyor.

Nefes'e destek olmak isteyenler, her iki cep telefonu operatöründen “NEFES” yazıp 5668’e mesaj atarak, Nefes’in tedavi masraflarına 250 TL’lik bağış yapabiliyor.

Aynı zamanda Nefes’e yardımcı olabilmek için Halk Bankası'nda Hatice Birinci adına açılan hesaba TR09 0001 2009 89 80 0001 024140 numaralı IBAN üzerinden de bağış yapılabileceği kaydedildi.

