Kuzeyde böyle

İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören binlerce öğrenci, yarın okulların açılacağını düşünerek, hazırlık yaptı. Yaz tatilinin ardından öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla buluşacak olmanın heyecanını yaşayan öğrencilerin hevesi kursağında kaldı.

Çocuklarının okul alışverişin tamamlamak için koşturan aileler de boşuna telaşa kapıldı. Bakanlar Kurulu, öğretmen atamalarının tamamlanmadığı gerekçesiyle ilk ve orta dereceli okullarda 2024-25 Öğretim Yılı'nın açılışını bir hafta erteledi.

Bu durum birçok kesimin tepkisine neden olurken, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ertelemeyi eleştirdi.

Okullar bir hafta ertelendi

Bakanlar Kurulu, öğretmen atamalarının tamamlanmadığı gerekçesiyle ilk ve orta dereceli okullarda 2024-25 Öğretim Yılı'nın açılışını bir hafta erteledi. Okullar 23 Eylül Pazartesi açılacak.

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan karara göre, öğretmen atamalarının henüz tamamlanmamış olması ve halen devam etmesi nedeniyle, İlköğretim Dairesi Müdürlüğü, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü'ne bağlı tüm devlet okullarında akademik çalışma takviminde belirtilen 2024-25 öğretim yılı 23 Eylül Pazartesi başlayacak.

Okullarda yeni ders yılının yarın başlaması bekleniyordu.

Erhürman: Plansızlık, programsızlık, ciddiyetsizlik

Yaşanan durumu eleştiren CTP Genel Başkanı Erhürman, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

“Pazartesi okullar açılacaktı. Ve "öğretmen atama süreçlerinin henüz tamamlanmamış olması" gerekçesiyle bir hafta ertelendi. Öğretim yılı 23 Eylül'de başlayacak.

Ülkeyi yönettiğini iddia edenler "öğretmen atama süreçlerinin henüz tamamlanamadığını" yeni fark ettiler. Plansızlık, programsızlık, ciddiyetsizlik... Ne derseniz deyin adına.”

Özersay: Utanın

HP lideri Özersay da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, durumu değerlendirdi:

Özersay şunları kaydetti:

“Öğretmen atamalarını tamamlayamamışlar da onun için okulların açılışını ertelemişler, maşallah! Bu kadar aydır ne yapardınız? Kurultay derdine düşüp “dıttırıdıt ya ya ya şa şa şa”, şakşakcılık değil mi? Eğitimi erteleyeceğinize o beytambal kurultayınızı ertelemek gelmedi aklınıza değil mi! Bunun asıl nedeni yine kurultay hesaplarıdır belli.

Utanın, tabi eğer becerebiliyorsanız…”