Destek büyük

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, UBP'nin Göçmenköy'de düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada, partisinin 21 Eylül'de gerçekleşecek kurultayına Türkiye'deki bütün siyasi partilerinden temsilcilerinin yanı sıra Azarbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in Yardımcısının da katılacağını duyurdu.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, önceki akşam Göçmenköy’de toplanan devasa kalabalığa seslendi.

Etkinliğe, Lefkoşa Örgütleri’nin büyük çoğunluğu aktif katılımla Üstel’e desteğini paylaştı.

Amiral Gemisi Lefkoşa’nın en güçlü siyasi merkezlerinden Göçmenköy’de böylesine bir coşkuya ortak olmanın sevincini yaşadıklarını beliren Üstel, “ Göçmenköy’de, efsane örgüt başkanımız Özel Kadıoğlu’na şahsıma ve istikrara açık desteği için teşekkür ediyorum” dedi.

Kurultaya sayılı günler kala, parti tabanının kendileri etrafında kenetlendiğinin her etkinlikte daha da ortaya çıktığına vurgu yapan Üstel,” Sizden bir söz istiyorum. Kurultayı kazanacağız. Kazandıktan sonra, birliğimizi beraberliğimizi asla bıkmayacağız... Ben bu sözü veriyorum. Sizden birliğimizi bozmayacağız sözü istiyorum” diye konuştu.

Oyunları birlikte bozacağız

UBP’nin birliğini bozmak için bazı kesimlerin nifak tohumu ekmeye çalışacağını vurgulayan Üstel, “ Bu oyunları birlikte bozacağız. Birlikte daha da güçlenip, KKTC’nin geleceğini birlikte yaratacağız” şeklinde konuştu.

Üstel, “ 21 Eylül ülkemiz için dünyaya vereceğimiz mesaj için çok önemlidir. Durmak yok 21 Eylül'den sonra da yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” diye ekledi.

Atun: Güçlü bir destek vereceğiz

Bu arada Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, yaptığı açıklamada Başbakan Ünal Üstel ile birlikte yollarına devam edeceklerini belirtti.

Atun, önceden genel başkanlığını desteklediği Ünal Üstel’in, yeni dönemde de partinin başında olmasının son derece önemli olduğunu belirtti. Kendisinin, ailesinin ve tüm siyasi çevresinin Üstel’e güçlü bir destek vereceğini ifade eden Atun, önümüzdeki dönemin istikrarı ve kalkınması adına tüm halkına ve partililere en samimi sevgi ve saygılarını sundu ve Başbakan Ünal Üstel’e desteğini vurguladı.

