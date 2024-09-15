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Göçmenköy’de sevgi seliyle karşılanan Üstel, UBP’nin kurultayına Türkiye’deki siyasi parti temsilcileri ve Aliyev’in yardımcısının katılacağını söyledi

Destek büyük
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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, UBP'nin Göçmenköy'de düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada, partisinin 21 Eylül'de gerçekleşecek kurultayına Türkiye'deki bütün siyasi partilerinden temsilcilerinin yanı sıra Azarbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in Yardımcısının da katılacağını duyurdu.
UBP Genel Başkanı,  Başbakan Ünal Üstel, önceki akşam Göçmenköy’de toplanan devasa kalabalığa seslendi.
Etkinliğe, Lefkoşa Örgütleri’nin büyük çoğunluğu aktif katılımla Üstel’e desteğini paylaştı.
Amiral Gemisi Lefkoşa’nın en güçlü siyasi merkezlerinden Göçmenköy’de böylesine bir coşkuya ortak olmanın sevincini yaşadıklarını beliren Üstel, “ Göçmenköy’de, efsane örgüt başkanımız Özel Kadıoğlu’na şahsıma ve istikrara açık desteği için teşekkür ediyorum” dedi.
Kurultaya sayılı günler kala, parti tabanının kendileri etrafında kenetlendiğinin her etkinlikte daha da ortaya çıktığına vurgu yapan Üstel,” Sizden bir söz istiyorum. Kurultayı kazanacağız. Kazandıktan sonra, birliğimizi beraberliğimizi asla bıkmayacağız... Ben bu sözü veriyorum. Sizden birliğimizi bozmayacağız sözü istiyorum” diye konuştu.

Oyunları birlikte bozacağız 
UBP’nin birliğini bozmak için bazı kesimlerin nifak tohumu ekmeye çalışacağını vurgulayan Üstel, “ Bu oyunları birlikte bozacağız. Birlikte daha da güçlenip, KKTC’nin geleceğini birlikte yaratacağız” şeklinde konuştu.
Üstel, “ 21 Eylül ülkemiz için dünyaya vereceğimiz mesaj için çok önemlidir. Durmak yok 21 Eylül'den sonra da yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” diye ekledi.

Atun: Güçlü bir destek vereceğiz
Bu arada Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, yaptığı açıklamada Başbakan Ünal Üstel ile birlikte yollarına devam edeceklerini belirtti.
Atun, önceden genel başkanlığını desteklediği Ünal Üstel’in, yeni dönemde de partinin başında olmasının son derece önemli olduğunu belirtti. Kendisinin, ailesinin ve tüm siyasi çevresinin Üstel’e güçlü bir destek vereceğini ifade eden Atun, önümüzdeki dönemin istikrarı ve kalkınması adına tüm halkına ve partililere en samimi sevgi ve saygılarını sundu ve Başbakan Ünal Üstel’e desteğini vurguladı.
 

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YORUMLAR
Mücahit Londra
Mücahit Londra - 2 gün Önce

Montaj üstüne montaj...Biz ahmak bu açıkgöz..Ayni resimleri montaj yaptırıp devamlı yayınlıyor aklınca bizi yanıltacak..Sanki genel seçimlere gidiyormuş gibi bir hava estiriyor..Halbuki gerçek olan memleketini sevmeyen memleket gaylesi olmayan yalnız siyasi geleceğini düşünen / başkaları tarafından yönetilen ve kesinlikle biatcı bir adamdan hiçbir bok olmaz..İstikrarmış da curt curtmuş...Fiye re bu came...

Doğru Söz
Doğru Söz - 2 gün Önce

Tek serveti yalakalık olan çok.

Mağusalı
Mağusalı @Doğru Söz - 1 gün Önce

Yalnız yalakalıkmı,yardakçılık desek çok daha doğru olur..Bunların bu memlekete verdikleri zararın ölçüsü yoktur çünkü..Her yaptıkları yada yapacakları işte önce hırsızlı düşünürler Allahın belaları...

Cypriot
Cypriot - 2 gün Önce

Ulan Juju Ünal, Ubp sermayesine ucuz işgücü temin edesin diye memleketi pis pis Pakistanlı doldurdun,uyuşturucu tüccarı bir sürü Afrikalıyla doldurdun..Halk huzursuz mutsuz dışarıya adım atamıyor devamlı endişe içinde..Bu mu senin istikrar dediğin ulan??? Allah tüketsin seni bir an evvel....Ne Pakistanlı nede Afrikalı istemiyoruz burada...

Karpazlı
Karpazlı - 2 gün Önce

Daha asgari ücret belli olmadı marketler hemen fiyatların üstüne kafalarına göre zam yaptılar...Ne istikrarı ulan,bunların önüne geç,bunları engelle ceza kes,halk biraz nefes alsın sonra da yine kabak keseceksen kes...Yoksa sermayeye dokunamazmısın...Eşkiyalar el birliğiyle boka çevirdiniz memleketi kaçan kaçana ülkeyi terkedenin haddi hesabı yok..Satılmışlar..

Zarif
Zarif - 2 gün Önce

Kardeşine verdirtmeye çalıştığın Esentepe'deki lebi derya 110 dönümlük arazinin akıbeti nedir Ünal Bey? Bir açıklama yaparsanız seviniriz...

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