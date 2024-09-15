Tüp gazın fiyatı 470 TL’ye yükseldi

28 Mayıs’tan beri 445 TL’den satılan 10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı, 25 zamla 470 TL’ye yükseldi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emirnamesi ile tüp gaz fiyatına yapılan artış yürürlüğe girdi.

