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Tüp gazın fiyatı 470 TL’ye yükseldi

Tüp gazda yeni fiyat, dün yürürlüğe girdi.

Tüp gazın fiyatı 470 TL’ye yükseldi
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28 Mayıs’tan beri 445 TL’den satılan 10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı, 25 zamla 470 TL’ye yükseldi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emirnamesi ile tüp gaz fiyatına yapılan artış yürürlüğe girdi.
 

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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 2 gün Önce

Hamdolsun! Saksoculara beter olsun!

Doğrucu
Doğrucu - 2 gün Önce

Beter ol KKTC müstehakındır.....Ünal Juju başbakanmış...Yok istikrarmış yok efendim egemen devletmiş yok cat curt....Öde bakalım kktc,başbakanınız Jet Ünal....Ha ha ha haaaaaaa

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