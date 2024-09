Bölgeye katkı sağladı

Noyanlar Şirketler Grubu, İskele Long Beach bölgesinde müşterilere teslim ettiği Park Residence dairelerinin ardından bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek restoran ve mağazaların açılışını da yaptı.

Toplu açılış etkinliğinde konuşma yapan Noyanlar Şirketler Grubu Genel Direktörü Ahmet Noyan, İskele bölgesinin gelişmesi ve daha etkin şekilde hizmet verebilmesi adına bölgeye yatırım yapan herkese teşekkür etti. Ahmet Noyan, bir sinerji içerisinde teslim edilen dairelerle paralel olarak hizmete açılan restoran ve mağazaların kısa zamanda bölge halkının da sevgisi ve desteği ile çok güzel bir seviyeye geldiğini belirtti. Noyan, amacının sadece konutlar ve binalar yapıp satmak olmadığını, aynı zamanda bölgede yaşayanların yaşam alanlarını kalitesini en üst düzeye getirmek olduğunu da ifade ederek herkese hayırlı olmasını söyledi. Ahmet Noyan, açılışı yapılan restoran ve mağazalarla ilgili ise şu bilgileri verdi:

“Yemeden içmeye, beyaz eşyadan kuyumcu ve eczaneye kadar birçok tesisin yer aldığı Park Residence Caddesinde Zagidas Cafe&Patisserie, Epic Burger, Sushinn, Last Port Restoran&Pub, Hacı’nın Yeri Restoran, Kasap Gourmet, Buse Eczanesi, Grundig Beyaz Eşya Mağzası, Love Me Kuyumcu, Hub Property, NAGA Exchange Bürosu ve Sub İmages Dalış Malzemeleri mağazası bulunmaktadır.”