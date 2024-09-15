Rumlarda böyle

Güney Kıbrıs'ta Eğitim Bakanlığı, yapay zekanın eğitim sistemine entegre edilmesi için yol haritası ve eylem planı hazırlıyor.

Alithia’nın haberine göre Eğitim Bakanı Athina Mihailidu, “Learning Innovation Summit 2024” toplantısında yaptığı açıklamada, yapay zekayı eğitim sistemine entegre etme eylem planının, uluslararası örgütler, bakanlıklar ve Güney Kıbrıs içinden ve dışından yapay zeka uzmanları ile iş birliğini de kapsadığını söyledi.

Bu inisiyatifin, yapay zekanın eğitime entegre edilmesi konusunda dünyadaki en iyi pratiklerin değerlendirileceğini, öğretmenlerin de yapay zekanın sınıf içerisinde, etik çerçeve öne çıkarılarak kullanılması konusunda eğitileceğini söyledi.

Atina Mihailidu ayrıca, “Aristotelis-CyFIT ulusal programının üçüncü aşamasının, beden eğitimi öğretmenlerine yönelik Pedagoji Enstitüsü’nde 11 Eylül’deki eğitim ile başladığını söyledi.

Habere göre çocuk obezitesi ile mücadele ve önleme politikası çerçevesinde ve halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik stratejik plan dahilindeki Aristotelis-CyFIT ulusal programının orta eğitim öğrencilerinin tamamının fiziki durumuyla ilgili muteber bir veri tabanı oluşturulması hedefini taşıyor. Bu çerçevede öğrencilerin sağlık durumunun uzun vadede izlenmesine, Güney Kıbrıs’taki verilerin Dünya Sağlık Örgütü verileriyle karşılaştırılmasına, bilimsel ve araştırma maksatlı kullanılmasına olanak tanıyor.